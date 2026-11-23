Від учорашнього вечора російські війська атакують залізничну, енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Наслідки зафіксовані у 12 областях і Києві, загинули шестеро людей, ще 32 поранені, серед них одна дитина.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
У Дніпрі російські війська вдарили по території залізничного вокзалу. Пошкоджені пасажирські вагони, одна людина дістала поранення.
Залізничну станцію також атакували на Житомирщині, а вранці удару зазнало локомотивне депо у Харкові.
На Харківщині під ударами були електропідстанції та лінії електропередач. У Харкові російський дрон влучив у готель. У Лозовій унаслідок ранкових атак поранені 11 людей.
У Запоріжжі вранці загинули троє людей, також пошкоджена лікарня.
У Краматорську дрон атакував евакуаційний автомобіль — двоє людей загинули, четверо дістали поранення.
У Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджений професійний ліцей.
Руйнування цивільної інфраструктури також зафіксовані на Київщині, Сумщині, Одещині, Вінниччині та Полтавщині. У Києві уламки дрона впали на території навчальних закладів.
Окремо тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по житловій п’ятиповерхівці у Вишгородському районі Київщини. Кількість загиблих там зросла до 11 людей.