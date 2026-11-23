Від учорашнього вечора російські війська атакують залізничну, енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Наслідки зафіксовані у 12 областях і Києві, загинули шестеро людей, ще 32 поранені, серед них одна дитина.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

У Дніпрі російські війська вдарили по території залізничного вокзалу. Пошкоджені пасажирські вагони, одна людина дістала поранення.

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Залізничну станцію також атакували на Житомирщині, а вранці удару зазнало локомотивне депо у Харкові.

На Харківщині під ударами були електропідстанції та лінії електропередач. У Харкові російський дрон влучив у готель. У Лозовій унаслідок ранкових атак поранені 11 людей.

У Запоріжжі вранці загинули троє людей, також пошкоджена лікарня.

У Краматорську дрон атакував евакуаційний автомобіль — двоє людей загинули, четверо дістали поранення.

У Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджений професійний ліцей.

Руйнування цивільної інфраструктури також зафіксовані на Київщині, Сумщині, Одещині, Вінниччині та Полтавщині. У Києві уламки дрона впали на території навчальних закладів.

Окремо тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по житловій п’ятиповерхівці у Вишгородському районі Київщини. Кількість загиблих там зросла до 11 людей.