Західні розвідки та військові вважають, що Росія може ще до кінця 2026 року запустити в космос супутник із ядерною боєголовкою. За їхніми оцінками, апарат під назвою “Sputnik-S” може бути виведений на орбіту вже протягом найближчих 60 днів.

Про це пише Tagesschau за результатами розслідування WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

За даними журналістів, відповідна інформація нещодавно обговорювалася між кількома країнами НАТО. Серед структур, які мають такі оцінки, називаються Бундесвер і Федеральна розвідувальна служба Німеччини.

Реклама

Реклама

Ймовірний супутник “Sputnik-S”, за даними західних спецслужб, уже кілька років зберігається в готовому вигляді в районі Москви.

У попередженнях розвідок на початку листопада йшлося, що його можуть запустити протягом 60 днів. Космічне командування Бундесверу допускає, що це може статися вже у грудні.

Російське посольство заявило, що не має інформації про такі плани, і відкинуло звинувачення, назвавши їх частиною “пропагандистської кампанії”.

США попереджають про загрозу

У жовтні розвідувальне управління Пентагону DIA оприлюднило оцінку, згідно з якою Росія розробляє супутник, призначений для транспортування ядерної зброї.

У DIA зазначили, що виведення такого апарата на орбіту порушило б Договір про космос 1967 року, який забороняє розміщувати на орбіті об’єкти з ядерною або іншою зброєю масового знищення.

За оцінкою американської військової розвідки, після розміщення такого супутника на орбіті ефективних засобів протидії майже не залишиться.

Командувач Космічного командування США Стівен Вайтінг заявив, що в разі ядерного вибуху в космосі протягом перших годин або днів може вийти з ладу близько третини супутників на низькій навколоземній орбіті, а в наступні місяці — й інші.

Наслідки можуть торкнутися Землі

За оцінками експертів, ядерний вибух у космосі може не лише пошкодити супутники, а й створити хмару уламків, яка загрожуватиме іншим апаратам.

Ще одним ризиком називають потужний електромагнітний імпульс, здатний спричинити масштабні збої технічних систем на Землі.

Генерал-майор Армін Фляйшманн із командування кібер- та інформаційного простору Бундесверу заявив, що наслідками можуть стати відключення електроенергії, серйозні проблеми зі зв’язком та навігацією.

Вихід із ладу супутників може вплинути на GPS, банківські операції, енергетичні та мобільні мережі. У військовій сфері це може ускладнити розвідку, зв’язок і застосування окремих систем озброєнь.

Kosmos-2553 могли використовувати для випробувань

Західні спецслужби останніми роками також стежили за російським супутником Kosmos-2553, який запустили в лютому 2022 року незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Офіційно Росія заявляла, що супутник використовується для наукових досліджень, пов’язаних із космічною радіацією.

Водночас, за даними німецьких джерел у сфері безпеки, західні розвідки припускають, що Kosmos-2553 міг бути тестовим апаратом для вивчення наслідків застосування ядерної зброї в космосі.

За цією версією, за його допомогою могли перевіряти вплив високого рівня радіації на супутники та їхню здатність маневрувати в таких умовах.