Президент Володимир Зеленський заявив, що триває робота над організацією чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, США та Європи. За його словами, партнери хочуть спробувати провести таку зустріч до Різдва.

Про це пише The Guardian.

“Ми готові зробити це буквально завтра. Ми почули від наших партнерів, що вони хочуть спробувати провести це до Різдва. Ми сподіваємося, що це станеться раніше, і маємо прийти на цю зустріч із чітким порядком денним, підготовленим і погодженим усіма нами”, — заявив Зеленський.

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Президент також наголосив, що ключовим питанням після завершення війни має стати безпека.

“Коли постане головне питання: “Що буде після цієї війни?”, наша спільна відповідь має бути — безпека. Справжня безпека. Безпека для України, безпека для всіх сусідів Росії, безпека для Європи та всього євроатлантичного простору”, — сказав він.

За словами Зеленського, цього можна досягти лише за максимально тісної спільної роботи.

“Я вважаю, що це можливо лише тоді, коли у Росії не буде спокуси перевіряти, чи справді працюють гарантії безпеки разом із НАТО”, — додав президент.

Раніше “Головне в Україні” писало, що перша тристороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Шеньчжені дала небагато конкретних результатів, але стала символом зменшення дипломатичного впливу Європи. За даними Politico, перед самітом Вашингтон не проводив широких консультацій із європейськими союзниками.