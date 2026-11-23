Після перемоги демократів на проміжних виборах у США союзники України в Європі та впливові законодавці в Конгресі шукають нові способи посилити Київ і протистояти тиску президента Дональда Трампа щодо скорочення військової підтримки. Серед варіантів — новий багатомільярдний пакет допомоги, спільне виробництво озброєнь та передача Україні старіших винищувачів F-16.

Про це пише Politico.

За даними видання, провідні демократи в Конгресі разом із одним із впливових республіканців, який підтримує Україну, мають намір на початку наступного року просувати новий пакет військової та гуманітарної допомоги.

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Сенатор-демократ Тім Кейн заявив, що після отримання демократами контролю над Конгресом у партії стало значно більше інструментів впливу.

“У нас тепер набагато більше важелів. Є багато речей, які їм потрібні від нас як від демократів, і ми не дозволимо їм залишити союзника без підтримки”, — сказав він.

Конгрес може спробувати подолати вето Трампа

Сенатор Енді Кім заявив, що новий Конгрес планує сформувати багатомільярдний пакет допомоги Україні, який включатиме зброю та гуманітарну підтримку.

За його словами, мета — заручитися достатньою двопартійною підтримкою, щоб змусити Трампа накласти вето або навіть подолати його.

Кім зазначив, що за останні два тижні не чув від жодного сенатора — ані демократа, ані республіканця — заперечень проти такого підходу.

Водночас законодавці не очікують повернення до регулярних пакетів допомоги часів адміністрації Джо Байдена.

Натомість Конгрес обговорює з Польщею, Німеччиною та іншими союзниками спільні програми виробництва озброєнь для України, які можуть фінансуватися як із бюджетних коштів, так і приватними інвестиціями.

Демократи хочуть обмежити можливості Білого дому

Сенатор Кріс Кунс, який має очолити комітет Сенату із закордонних справ, заявив, що розглядає можливість розслідування обмежень швидкості на супутникових терміналах Starshield, які виробляє SpaceX Ілона Маска, але контролює Пентагон.

Енді Кім також заявив, що демократи хочуть звузити можливості Трампа скасовувати або не застосовувати нові санкції та тарифи проти Росії.

Окремо вони планують домагатися санкцій проти так званого російського тіньового флоту нафтових танкерів.

Кейн додав, що Конгрес також шукає механізми, які не дозволять Білому дому блокувати або скасовувати вже схвалену допомогу Україні.

Європа просить США передати Україні F-16

Європейські уряди тим часом ведуть переговори з Пентагоном щодо передачі Україні винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні Національної гвардії США.

За словами міністра Нідерландів з питань озброєнь, закупівель і персоналу Дерка Босвейка, літаки можуть використовуватися для перехоплення швидкісних реактивних російських дронів.

Паралельно п’ять європейських оборонних компаній працюють над створенням перехоплювача балістичних ракет середньої дальності.

“Один напрямок — нарощувати власні можливості, другий — купувати те, що вже є на ринку. Нам потрібно робити і те, й інше”, — заявив Босвейк.

Поставки американської зброї поки не припинилися

Троє європейських чиновників заявили Politico, що, попри заяви Трампа про надмірні витрати Європи на військову підтримку України, перебоїв із поставками американської зброї Києву поки не було.

Йдеться, зокрема, про програму PURL, у межах якої європейські країни купують американське озброєння для України.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що ця програма вигідна й американським оборонним компаніям, зокрема Lockheed Martin і Raytheon.

Водночас у Європі зберігаються побоювання, що в майбутніх переговорах Росія може отримати більші вигоди.

“Ми послідовно підтримували Україну і продовжуватимемо це робити стільки, скільки триватиме війна. Ми не хочемо, щоб Україну змусили до угоди через нестачу військових ресурсів”, — заявив депутат Бундестагу Нільс Шмідт.