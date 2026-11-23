Від початку 2026 року Сили оборони України знищили вже 1004 російські танки. У Генштабі ЗСУ зазначили, що тисячний знищений танк став символічною позначкою втрат російської армії цього року.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі порівняли загальну масу знищених танків із Ейфелевою вежею.

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Основні танки російської армії — Т-72, Т-80 і Т-90 — важать від 41 до 46 тонн кожен. Тож тисяча знищених машин — це приблизно 45 тисяч тонн броньованої сталі.

Для металевої конструкції Ейфелевої вежі використали близько 7300 тонн заліза. За підрахунками Генштабу, з металу російських танків, знищених лише цього року, можна було б звести приблизно шість таких веж.

У Генштабі наголосили, що за кожним знищеним танком стоять зірвані штурми, збережені позиції та життя українських військових.

До знищення російської бронетехніки залучені артилеристи, оператори безпілотних систем, протитанкісти, пілоти, піхота та інші підрозділи Сил оборони.

У Генштабі додали, що українські військові продовжуватимуть знищувати російську техніку, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.