За минулу добу російська армія втратила близько 2471 військового. Також Сили оборони знищили 70 артилерійських систем, 18 бойових броньованих машин і п’ять танків.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За добу Росія втратила:
- особового складу — близько 2471 особи;
- танків — 5;
- бойових броньованих машин — 18;
- артилерійських систем — 70;
- РСЗВ — 3;
- засобів ППО — 1;
- наземних робототехнічних комплексів — 4;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1459;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 651;
- спеціальної техніки — 7.
Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 листопада становлять близько 1 639 641 військового, 12 492 танки, 25 941 бойову броньовану машину, 52 731 артилерійську систему, 2298 РСЗВ, 1768 засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3213 наземних робототехнічних комплексів, 618 262 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5278 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 178 713 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4932 одиниці спеціальної техніки.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.