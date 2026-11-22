У Дніпрі внаслідок вечірньої російської атаки спалахнула пожежа в депо електротранспорту, пошкоджено 18 тролейбусів і магістральний теплопровід, від якого залежить опалення майже пів сотні будинків, лікарні та кількох шкіл. Також постраждала жінка, яка проїжджала повз місце удару на автомобілі.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, який також звернувся до президента США Дональда Трампа.

Після вечірнього російського удару по Дніпру загорілося депо електротранспорту. Внаслідок атаки пошкоджено рухомий склад, виробничі приміщення та магістральний теплопровід.

Реклама

Реклама

За словами Філатова, у 18 тролейбусах розбиті вікна, пошкоджені двері, сидіння та кузови.

Окремо знищено технічний тролейбус, який використовували для оперативного ремонту транспорту безпосередньо на маршрутах. Машина повністю вигоріла.

Серйозних пошкоджень зазнали й цехи депо — у приміщеннях практично не залишилося цілих шибок.

Мер повідомив, що відновлювати пошкоджену техніку та приміщення планують розпочати вранці.

Пошкоджено теплотрасу, яка забезпечує опалення десятків будинків

Російський удар також пошкодив магістральний теплопровід, через який тепло надходить до майже 50 житлових будинків, лікарні та кількох шкіл.

За словами Філатова, комунальники вже працюють над ремонтом теплотраси, попри темну пору доби.

Крім того, у Соборному районі Дніпра пошкоджено близько десяти приватних будинків.

Під час атаки постраждала жінка, яка проїжджала повз місце удару на своєму автомобілі.

Філатов звернувся до Трампа після російського удару

Коментуючи наслідки атаки, міський голова Дніпра звернувся до президента США Дональда Трампа, який раніше називав Володимира Путіна своїм другом.

“Пане президенте Трамп, спитайте, будь ласка, свого “друга”, навіщо він знову занурив Дніпро у блекаут та розх@ячив нам 18 тролейбусів?” — написав Філатов.