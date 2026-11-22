У селищі Димер Київської області кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку зросла до трьох. Рятувальники встановили особи двох загиблих — жінки 1978 року народження та підлітка 2008 року народження.

Про це повідомила ДСНС, оприлюднивши оновлені дані про пошуково-рятувальну операцію.

У Димері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого житлового будинку тіла трьох загиблих.

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За інформацією ДСНС, вдалося встановити особи двох жертв російської атаки. Це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.

Пошуково-рятувальна операція триває, однак її проведення ускладнюють постійна загроза повторних російських ударів та повітряні тривоги.

Через небезпеку рятувальники змушені періодично призупиняти роботи.

Для розбирання зруйнованих конструкцій та пошуку людей під завалами залучено важку інженерну техніку.

На місці працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи служби.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.