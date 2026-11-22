У Харкові 22 листопада російський безпілотник, попередньо типу “Італмас”, влучив у дах багатоповерхового житлового будинку в Салтівському районі. Внаслідок удару пошкоджено покрівлю та вибито вікно, постраждала 50-річна жінка.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, російський удар по Салтівському району Харкова стався 22 листопада близько 12:55.

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Безпілотник, попередньо типу “Італмас”, влучив у дах багатоповерхового житлового будинку.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про падіння реактивного дрона на покрівлю багатоповерхівки.

Внаслідок влучання пошкоджено покрівлю до технічного поверху та вибито вікно.

За інформацією прокуратури, постраждала 50-річна жінка. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.