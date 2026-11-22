Влада східної Лівії заявила, що вибух на борту російського судна, яке перебувало на військово-морській базі в Бенгазі, ймовірно, стався внаслідок атаки безпілотних апаратів. Судно прямувало до Росії та зупинилося в лівійському порту для дозаправлення і поповнення запасів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву адміністрації східної Лівії, оприлюднену після інциденту вранці 22 листопада.

За повідомленням місцевої влади, вибух на борту російського судна стався рано-вранці в неділю, 22 листопада, на території військово-морської бази Бенгазі.

Реклама

Реклама

Попередньою причиною інциденту називають можливу атаку безпілотних апаратів.

Назву судна, його тип і масштаби пошкоджень влада не уточнила. Також у заяві немає прямих звинувачень на адресу будь-якої сторони.

Адміністрація східної Лівії засудила інцидент, назвавши його порушенням суверенітету країни.

“Уряд східної Лівії розглядає атаку на судно в лівійському порту як серйозний посягання на національний суверенітет і грубе порушення безпеки портів та морського судноплавства”, — йдеться в заяві.

Окремо місцева влада наголосила, що Лівія не бере участі у війні між Росією та Україною.

“Лівія не є стороною російсько-української війни чи будь-якого збройного конфлікту за межами своїх кордонів”, — заявила адміністрація.

Уряд також підкреслив, що відносини та угоди Лівії з іншими державами належать до її суверенних повноважень і не можуть бути приводом для атак на лівійські порти чи інші об’єкти.

Влада Лівії проведе спільне розслідування з Росією

Адміністрація східної Лівії повідомила про намір провести спільне розслідування інциденту з російською владою.

Водночас вона запевнила, що портові споруди, військово-морська база та складські приміщення в Бенгазі залишаються в безпеці й працюють у звичайному режимі.

Bloomberg зазначає, що Лівія понад десять років залишається розділеною між конкуруючими адміністраціями на сході та заході країни.

Східна частина, де значний вплив має військовий командувач Халіфа Хафтар, підтримує тісні зв’язки з Москвою.

Раніше повідомлялось, що у лівійському порту Бенгазі вночі стався потужний вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа на об’єкті, де, за попередніми даними, перебував російський військовий корабель. Морські аналітики припускають, що йдеться про корвет “Меркурій” проєкту 20380, який міг бути повністю знищений.