У лівійському порту Бенгазі вночі стався потужний вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа на об’єкті, де, за попередніми даними, перебував російський військовий корабель. Морські аналітики припускають, що йдеться про корвет “Меркурій” проєкту 20380, який міг бути повністю знищений.

Про це повідомляють Naval News та аналітики, які досліджують інформацію з відкритих джерел (OSINT).

За їхніми попередніми оцінками, постраждале судно, ймовірно, є корветом “Меркурій” проєкту 20380 типу “Стерегущий”, що належить Військово-морському флоту Росії.

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На відеозаписах із місця події та супутникових знімках зафіксовано масштабну пожежу в районі північних причалів порту Бенгазі. Також повідомляється про вторинні вибухи.

Аналітики вважають, що корабель із високою ймовірністю знищений. Водночас поки невідомо, чи затонув він біля причалу, чи повністю вигорів, залишившись на плаву.

Офіційного підтвердження загибелі корвета наразі немає.

Що могло спричинити вибух

Причину вибуху поки офіційно не встановлено.

Фахівці з моніторингу морської безпеки припускають, що корабель міг зазнати удару безпілотника. Однак ця версія залишається непідтвердженою.

Раніше в неділю служби цивільної оборони Бенгазі підтвердили вибух і пожежу на військово-морському об’єкті міста.

У коментарі місцевому телеканалу Al-Masar TV представники служб спочатку охарактеризували інцидент як вибух на складі боєприпасів, не згадуючи про російський військовий корабель.

За даними сервісів відстеження авіарейсів, після інциденту в напрямку Бенгазі вирушив російський транспортний літак Іл-76 Міністерства надзвичайних ситуацій РФ.

Що відомо про російський корвет “Меркурій”

За наявною інформацією, корвет “Меркурій” перебував у Бенгазі протягом кількох днів після супроводу конвою вантажних суден, пов’язаних із російськими державними структурами.

Такі судна використовуються для перевезення військової техніки та інших вантажів до східної Лівії, території якої контролюють сили Халіфи Хафтара.

Ці постачання пов’язують із забезпеченням операцій російського “Африканського корпусу”.

Корвет “Меркурій” увійшов до складу ВМФ Росії у 2023 році та формально був приписаний до Чорноморського флоту.

Однак через війну в Чорному морі та обмеження Туреччини на проходження військових кораблів через Босфор він діяв із баз Північного флоту Росії в Арктиці.