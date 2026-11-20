Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що падіння російських об’єктів на території країни 20 листопада не виглядає випадковим і може бути навмисною провокацією з боку Москви. Один з об’єктів вибухнув, однак ніхто не постраждав і руйнувань не було.

Про це пише Politico.

Інцидент стався на тлі масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні.

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“Це не схоже на випадковість”, — заявив Туск, додавши, що свідомо добирає слова через серйозність ситуації.

Туск не погодився з оцінкою Трампа

Напередодні президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що Володимир Путін нібито “помилково” запускав дрони та кілька ракет у бік Польщі під час попередніх інцидентів.

“М’яко кажучи, я не завжди погоджуюся з оцінкою та інтерпретацією цих інцидентів американською стороною”, — сказав Туск.

Він додав, що американські фахівці мають доступ до уламків об’єктів, які впали в Польщі.

“Думаю, у цьому конкретному випадку вже ніхто не намагатиметься робити вигляд, що це була просто невинна випадковість”, — заявив польський прем’єр.

У Польщі виявили ракету Х-101

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що об’єкти впали у трьох місцях на південному сході країни — у Новому Ліповці, Руднику-над-Сяном та Молодичі.

За його словами, об’єкт, знайдений у Новому Ліповці, був російською крилатою ракетою Х-101.

Другий об’єкт також, імовірно, був ракетою, а третій — реактивним безпілотником.

Польща перевіряє можливий зв’язок із навчаннями

Туск також допустив можливий зв’язок інциденту з військовими навчаннями “Коаліції охочих”, які проходять у польській Новій Дембі.

У навчаннях під керівництвом Франції та Великої Британії беруть участь 11 країн, які готуються до можливого розгортання багатонаціональних сил для підтримки України після припинення вогню.

“Ми не можемо виключати — і це лише гіпотеза — що провокація також могла бути пов’язана з навчаннями, які проходять у Польщі”, — заявив Туск.

Прем’єр Польщі повідомив, що обговорює відповідь на інцидент із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який має прибути до Варшави в суботу, а також із європейськими лідерами.

Рютте назвав інцидент небезпечним наслідком війни Росії проти України та засудив російські атаки.

Раніше “Головне в Україні” писало, що під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада на території Польщі впали дві російські ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав інцидент черговою російською провокацією та заявив про намір звернутися до НАТО по додаткові сили й засоби для операції Eastern Sentry.