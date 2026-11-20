Двох громадян Данії підозрюють у тому, що їх завербувала російська розвідка для вбивства українського репера Kyivstoner перед його концертом у Данії. Ймовірний замах вдалося зірвати після того, як поліція затримала підозрюваних незадовго до виступу 25 вересня.

Про це пише Reuters з посиланням на данського мовника DR та матеріали судового засідання.

За даними DR, поліція затримала двох чоловіків незадовго до концерту Kyivstoner, який згодом скасували.

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Обидва підозрювані в суді заперечили свою провину.

У машині знайшли кілька одиниць зброї

За інформацією мовника, чоловіків зупинили в автомобілі, в якому було кілька одиниць зброї.

Наразі незрозуміло, як саме поліція вийшла на підозрюваних і яким чином розслідування розширилося ще на двох чоловіків, яких не звинувачують у безпосередній участі в імовірному замаху на Kyivstoner.

Усі четверо перебувають під вартою з вересня.

Також поки невідомо, яким чином російські спецслужби нібито завербували двох громадян Данії.

Данські спецслужби раніше попереджали про вербування

У вересні Служба безпеки та розвідки Данії PET заявляла, що Росія вербує громадян Данії для допомоги у плануванні диверсій проти данських оборонних компаній, пов’язаних з Україною.

Після появи інформації про ймовірний замах PET, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і міністр юстиції Ніколай Ваммен мали провести окремі брифінги.

Посольство Росії в Копенгагені на запит Reuters про коментар одразу не відповіло.