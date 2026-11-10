Дрони, боєприпаси для F-16 та перехоплювачі: Данія оголосила нову військову допомогу Україні на 645 млн євро

10 листопада під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені стало відомо про новий оборонний пакет для України на 645 млн євро. Кошти спрямують на закупівлю ударних дронів, боєприпасів для F-16, українських дронів-перехоплювачів та ініціативу PURL.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Новий оборонний пакет вартістю 645 млн євро від Данії передбачає фінансування закупівлі ударних безпілотників, зокрема українського виробництва, боєприпасів для винищувачів F-16, українських дронів-перехоплювачів та ініціативи PURL.

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“Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя”, — наголосив Зеленський.

Під час зустрічі лідери також обговорили додаткову гуманітарну підтримку України. Напередодні четвертої річниці звільнення Херсона Данія ухвалила рішення виділити 20 млн євро на енергетичну підтримку Херсонської області.

“Дуже важливо, що Данія фокусується на безпосередній підтримці наших громад. Багато зроблено на Миколаївщині завдяки цим зусиллям. Розраховуємо, що вони продовжаться”, — зазначив президент.

Окремо Зеленський і Фредеріксен обговорили результати співпраці у форматі Drone Deal, розвиток спільних оборонних виробництв та роботу над антибалістичною програмою FREYJA.

У межах Drone Deal Данія цього року виділила 100 млн доларів на закупівлю українських дронів та іншого озброєння. Україна зі свого боку поділиться з данськими партнерами досвідом застосування цієї зброї.