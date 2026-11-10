У Польщі затримали українця, який поширював фейки про криваву стрілянину в Кракові

У Польщі затримали громадянина України за поширення неправдивої інформації про стрілянину в Кракові 7 листопада, внаслідок якої загинули шестеро людей і ще 15 дістали поранення. Загалом станом польські правоохоронці повідомили про дев’ятьох затриманих через дописи в інтернеті, пов’язані з нападом.

Про це повідомляє видання InPoland із посиланням на Центральне управління боротьби з кіберзлочинністю Польщі (CBZC).

Польська поліція та співробітники CBZC моніторять інтернет у пошуках людей, які поширюють дописи зі схваленням дій 24-річного Міхала Оксінського, який 7 листопада відкрив стрілянину в Кракові, внаслідок якої шестеро людей загинули та 15 були поранені.

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Правоохоронці також перевіряють повідомлення з погрозами повторити подібний напад в інших містах Польщі.

Станом на 10 листопада поліція повідомила про затримання дев’ятьох людей, які поширювали тривожні дописи або неправдиву інформацію, схвалювали напад чи погрожували вчинити аналогічний злочин. Затримання відбувалися в різних регіонах Польщі.

9 листопада правоохоронці виявили шістьох авторів фейкових повідомлень віком від 15 до 36 років. Серед затриманих були п’ятеро громадян Польщі та один громадянин України.

У Центральному управлінні боротьби з кіберзлочинністю зазначили, що всі шестеро зізналися у публікації неправдивої інформації. Однією з причин поширення таких повідомлень, за даними правоохоронців, було бажання пожартувати.