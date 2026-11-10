Танкер із російським дизелем розвернувся за 740 км від Нью-Йорка: що сталося з домовленістю Трампа і Путіна

Танкер Agioi Fanendes із 40 тисячами тонн російського дизелю розвернувся за 740 км від Нью-Йорка та почав віддалятися від узбережжя США. Після домовленості Трампа і Путіна жодна партія російського дизельного пального досі не прибула до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на портові звіти та дані відстеження суден.

Танкер Agioi Fanendes перевозить близько 40 тисяч метричних тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки, що еквівалентно майже 300 тисячам барелів. За даними Bloomberg, судно почало віддалятися від східного узбережжя США приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка. З понеділка танкер рухається повільно, змінюючи курс зигзагами.

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Наприкінці жовтня Agioi Fanendes вийшов із російського балтійського порту Приморськ. Спочатку судно вказувало Нью-Йорк як пункт призначення, але згодом змінило його на “за розпорядженням”.

Компанія Eastern Mediterranean Maritime Ltd., яка управляє судном, повідомила, що танкер продовжує рухатися в очікуванні розпоряджень, оскільки порт розвантаження досі не підтверджений.

Рух російських танкерів перебуває під пильною увагою трейдерів після того, як минулого місяця Володимир Путін домовився з президентом США Дональдом Трампом про постачання пального на американський та світові ринки.

Росія заявляла про завантаження чотирьох танкерів із дизельним пальним, призначеним для США, відповідно до домовленості Путіна і Трампа. Угода мала сприяти зниженню цін на пальне напередодні проміжних виборів у США. Представники Демократичної партії розкритикували домовленість, заявивши, що вона допоможе Кремлю фінансувати війну проти України. Вони також вважали, що обсяги постачання будуть надто обмеженими, щоб істотно вплинути на ціни.

За даними відстеження суден, жоден вантаж російського дизельного пального досі не прибув до США.

Bloomberg також зазначає, що можливості Росії виконати обіцяні обсяги експорту залишаються під питанням через українські удари по російських нафтопереробних заводах. За підрахунками агентства, від початку листопада атак зазнали шість російських НПЗ із сумарною проєктною потужністю близько 1,7 млн барелів на добу.

Наприкінці жовтня віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявив, що країна планує експортувати в листопаді понад 2 млн тонн дизельного пального на світові ринки. Водночас він визнав, що українські атаки можуть скоротити доступні обсяги постачання.