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        Чорна п’ятниця та зимові фотосесії: підбираємо косметику для студійної та вуличної зйомки

        10 Листопада 2026 14:01
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        Зима — це час справжньої магії, пухнастого снігу, затишних об’ємних светрів і, звичайно ж, казкових фотосесій. Передсвяткова атмосфера грудня манить зафіксувати яскраві моменти на камеру. Підготовка до зйомки вимагає особливої уваги: зимовий макіяж має свою специфіку. Низькі температури, пронизливий вітер, висока вологість на вулиці або жорстке штучне світло в фотостудії диктують свої правила. Головний секрет бездоганних кадрів криється в правильно підібраних б’юті-продуктах. Грандіозна Чорна п’ятниця — ідеальний шанс оновити свою косметичку з максимальною вигодою — наприклад, на https://eva.ua/blackfriday/ . У цій статті ми детально розберемо, як підготувати шкіру до зимової зйомки і яку косметику вибрати для роботи в студії і на відкритому повітрі.

        Особливості макіяжу для студійної зйомки: приручаємо імпульсне світло

      • Ідеальне матування та вирівнювання. Забудьте на час зйомки про легкі BB-креми або флюїди. Для студії потрібен щільний тональний крем з матовим або природним покриттям, який не містить SPF-фільтрів (вони можуть давати біле світло при спалаху). Обов’язково використовуйте матуючу основу під макіяж, яка візуально приховає пори і згладить мікрорельєф.
      • Контурування та моделювання обличчя. Під впливом яскравого студійного світла риси обличчя можуть візуально «плоскитися». Щоб повернути їм об’єм, використовуйте скульптор і бронзер. Ретельно опрацьовуйте вилиці, лінію щелепи і бічні поверхні носа. Віддавайте перевагу сухим засобам: їх легше нашарювати і тушкувати.
      • Делікатний хайлайтер. Світіння має бути суворо контрольованим. Наносите хайлайтер тільки на виступаючі частини скул і галочку над верхньою губою. Уникайте зони чола, носа і підборіддя, щоб камера не зафіксувала це як сальний блиск.
      • Фіксація макіяжу. Прозора прозора пудра — ваш головний союзник. Вона надійно закріпить тон і запобіжить появі небажаного блиску в процесі зйомки.

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      • Максимальне зволоження та захист. Під макіяж обов’язково нанесіть насичений захисний або живильний крем. Дайте йому вбратися 10-15 хвилин, після чого приступайте до нанесення тональної основи. Вибирайте засоби з зволожуючими компонентами, щоб уникнути ефекту маски та лущення на холоді.
      • Водостійка косметика для очей. Падаючий сніг і сльози від вітру здатні миттєво зіпсувати туш і підводку. Водостійка туш і гелева підводка — маст-хев для зимового аутдору. Щоб тіні не скотилися від вологості, наносите їх виключно на спеціальну основу.
      • Природний рум’янець. На морозі кров приливає до обличчя, викликаючи рум’янець, але він буває нерівномірним або надмірно яскравим. Перекрийте його тоном і створіть ідеальний ніжно-рожевий або персиковий рум’янець за допомогою кремових рум’ян. Вони виглядають на вулиці максимально природно.
      • Захист і колір губ. Найкращий вибір для вуличної сесії — поживна помада з атласним фінішем або щільний блиск для губ поверх захисного бальзаму. Ягідні, винні та класичні червоні відтінки приголомшливо виглядають на тлі білого снігу.

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        Кілька золотих правил, які допоможуть зберегти макіяж у первозданному вигляді до кінця зйомки. По-перше, завжди робіть демакіяж і глибоке зволоження шкіри напередодні фотосесії. За день до заходу скористайтеся м’яким пілінгом-скаткою і зробіть зволожуючу тканинну маску.

        По-друге, не забувайте про брови. У зимовому макіяжі вони повинні бути чітко оформлені, адже вони тримають архітектуру всього обличчя. Використовуйте помадки, олівці та фіксуючі гелі. По-третє, візьміть з собою на зйомку SOS-набір: матуючі серветки, компактну пудру, бальзам для губ і ватні палички для швидкої корекції дрібних недоліків.

        Зимовий фотосет — це чудова можливість приміряти нові образи. Сезонні розпродажі дозволяють придбати продукцію світових брендів, професійні пензлі, палітри тіней і доглядові комплекси зі значними знижками, роблячи процес підготовки до творчих проектів ще більш приємним і надихаючим.


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