Рада ухвалила закон для приєднання України до антикорупційної конвенції ОЕСР: Буданов розповів про наступні кроки

10 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15056, який передбачає узгодження українського законодавства з Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб. За документ проголосували 247 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ спрямований на уніфікацію українського законодавства з Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що це рішення закриває останнє законодавче питання на шляху України до антикорупційної конвенції ОЕСР.

“Слово, дане партнерам, має підкріплюватися голосуванням, і сьогодні Верховна Рада саме так і вчинила”, — зазначив він.

Буданов нагадав, що тиждень тому під час заходу ОЕСР у Києві пообіцяв партнерам, що Україна прийде на грудневе засідання робочої групи з конкретним результатом.

“Сьогодні це зобов’язання виконано. Офіс Президента забезпечить наступні кроки без пауз: підпис, внутрішні процедури, передача документа про приєднання”, — зазначив він.