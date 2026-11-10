        Суспільство

        Рада ухвалила закон для приєднання України до антикорупційної конвенції ОЕСР: Буданов розповів про наступні кроки

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2026 18:31
        Засідання Верховної Ради 10 листопада / Скриншот
        Засідання Верховної Ради 10 листопада / Скриншот

        10 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15056, який передбачає узгодження українського законодавства з Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб. За документ проголосували 247 народних депутатів.

        Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

        Документ спрямований на уніфікацію українського законодавства з Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

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        Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що це рішення закриває останнє законодавче питання на шляху України до антикорупційної конвенції ОЕСР.

        “Слово, дане партнерам, має підкріплюватися голосуванням, і сьогодні Верховна Рада саме так і вчинила”, — зазначив він.

        Буданов нагадав, що тиждень тому під час заходу ОЕСР у Києві пообіцяв партнерам, що Україна прийде на грудневе засідання робочої групи з конкретним результатом.

        “Сьогодні це зобов’язання виконано. Офіс Президента забезпечить наступні кроки без пауз: підпис, внутрішні процедури, передача документа про приєднання”, — зазначив він.


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