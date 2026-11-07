        Політика

        Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Кракові

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2026 20:38
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        Польська поліція на місці трагедії у Кракові / Фото: AP
        Польська поліція на місці трагедії у Кракові / Фото: AP

        Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок стрілянини в Кракові, назвав цей злочин шокуючим.

        “Шокуючий злочин у Кракові. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким жертв. Цьому нападу не може бути жодного виправдання, і ми впевнені, що винуватець постане перед судом”, – написав Зеленський у соціальній мережі Х.

        “Бажаємо сили та якнайшвидшого одужання постраждалим і всім, кого торкнулася ця трагедія. Україна солідарна з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку”, – наголосив президент.

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        Як повідомлялося, у центрі Кракова сьогодні сталася стрілянина: загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранень, серед них двоє поліцейських, нападника затримали. Ним виявився 25-річний громадянин Польщі.


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