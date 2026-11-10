        Події

        Атака РФ на Дніпро: троє загиблих, четверо поранених, пошкоджено критичну інфраструктуру

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2026 19:28
        читать на русском →
        Рятувальники на місці удару РФ по Дніпру / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару РФ по Дніпру / Фото: ДСНС

        10 листопада росіяни завдали удару по Дніпру — загинули троє людей і ще четверо дістали поранення. Ще один чоловік загинув під час атаки БпЛА у Нікопольському районі.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        По Дніпру росіяни вдарили безпілотниками. Відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених, пошкоджено підприємство критичної інфраструктури.

        Реклама
        Реклама

        “У тяжкому стані госпіталізовані чоловіки 60 та 63 років. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 49-річного та 40-річного чоловіків”, — уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У Дніпровському районі внаслідок обстрілів пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

        На Нікопольському районі внаслідок атаки безпілотника загинув чоловік. Пошкоджень зазнали приватний будинок та господарська споруда.

        Ліквідація наслідків обстрілу Дніпра / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov