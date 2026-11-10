Атака РФ на Дніпро: троє загиблих, четверо поранених, пошкоджено критичну інфраструктуру

10 листопада росіяни завдали удару по Дніпру — загинули троє людей і ще четверо дістали поранення. Ще один чоловік загинув під час атаки БпЛА у Нікопольському районі.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

По Дніпру росіяни вдарили безпілотниками. Відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених, пошкоджено підприємство критичної інфраструктури.

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“У тяжкому стані госпіталізовані чоловіки 60 та 63 років. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 49-річного та 40-річного чоловіків”, — уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі внаслідок обстрілів пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

На Нікопольському районі внаслідок атаки безпілотника загинув чоловік. Пошкоджень зазнали приватний будинок та господарська споруда.