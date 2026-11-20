Уряд Естонії вирішив із 1 грудня закрити всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією щонайменше на шість місяців. Рішення ухвалили через тривалі атаки РФ проти Естонії та інших європейських країн.

Про це повідомляє ERR з посиланням на уряд Естонії.

Обмеження почнуть діяти 1 грудня о 7:00. Перетин кордону призупинять на всіх п’яти автомобільних пунктах пропуску: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе.

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Через шість місяців уряд оцінить необхідність подальшого застосування обмежень, запроваджених для захисту національної безпеки та підтримання громадського порядку.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що російські атаки не припиняються.

“Загальна картина така: російська діяльність не демонструє жодних ознак послаблення”, — сказав Міхал після засідання уряду в п’ятницю.

За його словами, естонські спецслужби за останні роки зафіксували понад десять атак із боку Росії. Прем’єр також зазначив, що Москва продовжує спроби впливати на Естонію, зокрема поширює інформаційні наративи, спрямовані на майбутні парламентські вибори.

Як пише Reuters, цього року в Естонії двічі атакували підприємства оборонної промисловості. За даними естонської Служби внутрішньої безпеки, в обох випадках замовниками були російські спецслужби. Москва регулярно заперечує звинувачення європейських країн у причетності до диверсій.

Останній інцидент стосувався спроби підпалу підприємства оборонної промисловості Threod Systems. У понеділок міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна викликав тимчасового повіреного у справах Росії, щоб висловити рішучий протест.

Водночас Цахкна наголосив, що рішення про закриття кордону не пов’язане виключно з останньою спробою диверсії. За його словами, Росія здійснила численні атаки як проти Естонії, так і проти Європи загалом, і ці дії стають дедалі серйознішими.