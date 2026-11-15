На кордоні Польщі з Україною утворилися черги з майже тисячі вантажівок

У неділю, 15 листопада, на польському боці кордону з Україною утворилися багатокілометрові черги вантажівок. На двох пунктах пропуску оформлення очікують близько 980 фур, а час очікування сягає 30 годин.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Найдовша черга утворилася перед пунктом пропуску Гребенне — Рава-Руська. У неділю вдень вона простягнулася приблизно на 42 кілометри, до населеного пункту Полянувка.

Реклама

Реклама

На оформлення там очікують близько 330 вантажівок. Щоб запобігти блокуванню місцевих доріг, польська поліція організувала буферні зони у великих населених пунктах. Це дозволяє зберігати рух іншого транспорту.

Перед пунктом пропуску Дорогуськ — Ягодин черга вантажівок розтягнулася приблизно на 16 кілометрів. Там на перетин кордону очікують 650 фур.

За інформацією польської поліції, ситуація в районі Дорогуська дещо покращилася. Зокрема, скасували буферну зону в місті Холм, що полегшило рух транспорту.

Чому на кордоні виникли великі черги

За словами речника Люблінської палати податкової адміністрації Міхала Деруша, водії вантажівок очікують на оформлення:

у Гребенному — близько 30 годин;

у Дорогуську — близько 26 годин.

Основною причиною затримок польські служби називають збільшення вантажопотоку у вихідні та напередодні завершення року.

За їхніми прогнозами, складна ситуація на кордоні може зберігатися до третього тижня грудня.

Водночас на обох пунктах пропуску тривають ремонтні роботи. У Дорогуську ремонтують дорожнє покриття перед динамічними вагами, а в Гребенному — маневрові дороги та майданчики.

Польські служби запевняють, що ремонт не впливає на кількість вантажівок, які проходять оформлення.