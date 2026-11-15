На кордоні Польщі з Україною утворилися черги з майже тисячі вантажівок

У неділю, 15 листопада, на польському боці кордону з Україною утворилися багатокілометрові черги вантажівок. На двох пунктах пропуску оформлення очікують близько 980 фур, а час очікування сягає 30 годин.
Про це повідомляє польське видання RMF24.
Найдовша черга утворилася перед пунктом пропуску Гребенне — Рава-Руська. У неділю вдень вона простягнулася приблизно на 42 кілометри, до населеного пункту Полянувка.
На оформлення там очікують близько 330 вантажівок. Щоб запобігти блокуванню місцевих доріг, польська поліція організувала буферні зони у великих населених пунктах. Це дозволяє зберігати рух іншого транспорту.
Перед пунктом пропуску Дорогуськ — Ягодин черга вантажівок розтягнулася приблизно на 16 кілометрів. Там на перетин кордону очікують 650 фур.
За інформацією польської поліції, ситуація в районі Дорогуська дещо покращилася. Зокрема, скасували буферну зону в місті Холм, що полегшило рух транспорту.
Чому на кордоні виникли великі черги
За словами речника Люблінської палати податкової адміністрації Міхала Деруша, водії вантажівок очікують на оформлення:
- у Гребенному — близько 30 годин;
- у Дорогуську — близько 26 годин.
Основною причиною затримок польські служби називають збільшення вантажопотоку у вихідні та напередодні завершення року.
За їхніми прогнозами, складна ситуація на кордоні може зберігатися до третього тижня грудня.
Водночас на обох пунктах пропуску тривають ремонтні роботи. У Дорогуську ремонтують дорожнє покриття перед динамічними вагами, а в Гребенному — маневрові дороги та майданчики.
Польські служби запевняють, що ремонт не впливає на кількість вантажівок, які проходять оформлення.