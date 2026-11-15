У Празі 350 тисяч людей вийшли на протест проти реформи суспільних ЗМІ

У неділю, 15 листопада, близько 350 тисяч людей зібралися у Празі на протест проти планів уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша змінити систему фінансування суспільного телебачення та радіо. Учасники акції побоюються, що реформа посилить вплив влади на незалежні медіа.

Про це повідомляє Associated Press.

Масова демонстрація відбулася в парку Летна, де 1989 року проходили багатотисячні акції Оксамитової революції, яка поклала край понад 40-річному комуністичному правлінню в Чехословаччині.

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За оцінкою організатора протесту, керівника руху “Мільйон миттєвостей для демократії” Мікулаша Мінаржа, на акцію прийшли близько 350 тисяч людей.

“Сьогодні ми спостерігаємо тут щось надзвичайне. І це лише початок”, — заявив Мінарж.

Чому чехи протестують проти реформи ЗМІ

Уряд Бабіша пропонує перевести суспільне телебачення та радіо на фінансування безпосередньо з державного бюджету.

Наразі їхню роботу забезпечують регулярні внески громадян, домогосподарств і підприємств. За новою моделлю мовники отримуватимуть приблизно на 15% менше коштів.

Це може призвести до звільнення працівників, скорочення виробництва програм і закриття окремих проєктів.

Критики реформи побоюються, що бюджетне фінансування дозволить правлячій коаліції контролювати суспільні медіа за прикладом Угорщини та Словаччини.

“Ми відкидаємо словацький сценарій” та “Руки геть від медіа” — такі написи були на плакатах демонстрантів.

Одна з учасниць акції, співачка Шарка Думішинцова, пояснила свою позицію так:

“Для мене медіа уособлюють свободу. І те, що хтось намагається контролювати цю свободу, для мене неприйнятно. Саме тому я сьогодні тут”.

Законопроєкт просувають через парламент у прискореному порядку

24 жовтня правляча коаліція несподівано винесла законопроєкт на розгляд нижньої палати парламенту.

Депутати від коаліції обмежили час виступів опозиції, після чого о 04:36 ранку проголосували за проходження документа в першому з трьох читань.

Наступного дня тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти процедури ухвалення рішення.

3 листопада працівники суспільних медіа оголосили страйк. Їх підтримали профспілки, університети, студенти, представники церков, митці, спортсмени та міжнародні медіаорганізації.

“Ми тут, щоб виступити проти правління силою у стилі 04:36”, — заявив Мінарж, нагадавши про нічне голосування.

Питання свободи медіа та верховенства права в Чехії також обговорювали в Європейському парламенті.

Єврокомісар із питань юстиції Майкл Макграт наголосив, що національне законодавство має гарантувати суспільним мовникам належне, стабільне та передбачуване фінансування на основі прозорих і об’єктивних критеріїв.

Протестувальники також розкритикували оборонну політику уряду

Андрей Бабіш заявив, що не відмовиться від реформи попри масові протести. Він заперечує, що зміни загрожують свободі медіа.

Бабіш повернувся до влади після перемоги його руху ANO на парламентських виборах 2025 року. Він сформував коаліцію з партією “Свобода і пряма демократія” та правими “Автомобілістами для себе”.

Уряд Бабіша виступає проти низки політик ЄС у сфері міграції та захисту довкілля, а також відкидає фінансову допомогу Україні й гарантії за кредитами Євросоюзу для підтримки її оборони.

Крім медійної реформи, учасники демонстрації розкритикували оборонну політику уряду та вимагали відставки спікера парламенту Томіо Окамури й міністра оборони Яроміра Зуни.

Організатор протесту Мікулаш Мінарж звинуватив партію “Свобода і пряма демократія”, яка контролює Міністерство оборони, у послабленні обороноздатності Чехії на тлі російської загрози.

Акція відбулася за два дні до річниці протестів 17 листопада 1989 року, які стали початком Оксамитової революції.