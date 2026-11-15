Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією через диверсію ГРУ

Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією після встановлення причетності російської військової розвідки до спроби диверсії проти естонського оборонного підприємства. Рішення ухвалили у відповідь на атаку, яку, за даними естонської влади, замовило ГРУ РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соцмережі X.

“Росія повинна розуміти, що ворожі дії проти Естонії мають наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати або підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді”, — заявив міністр.

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За словами Цахкни, закриття прикордонних переходів обмежить можливості Росії проводити підривну діяльність на території Естонії.

Крім того, цей крок має посилити протидію обходу міжнародних санкцій проти РФ.

Глава естонського МЗС повідомив, що вже поінформував про рішення своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

Причиною стала спроба диверсії проти виробника дронів

14 листопада о 03:06 невідомі спробували влаштувати вибух і підпалити приміщення естонської оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники.

Служба внутрішньої безпеки Естонії (KAPO) оперативно затримала підозрюваних.

За даними естонської влади, замовником нападу було Головне розвідувальне управління Генштабу Росії (ГРУ).

Цахкна раніше назвав цей випадок черговим прикладом використання Росією диверсій для дестабілізації європейських країн і залякування їхнього населення.

Естонія заявила про намір і надалі співпрацювати із союзниками для протидії російським диверсіям та посилення санкційного тиску на Москву.