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        У Волгограді після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ Росії

        Вадим Вакаренко
        13 Листопада 2026 09:15
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        Пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників / Фото: Exilenova+
        Пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників / Фото: Exilenova+

        У ніч проти 13 листопада після масованої атаки безпілотників у Волгограді загорівся один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. На оприлюднених кадрах видно кілька осередків пожежі на території підприємства.

        Про це повідомляє ASTRA за результатами OSINT-аналізу фото місцевих жителів.

        За даними видання, йдеться про Волгоградський НПЗ компанії “Лукойл”, розташований у Красноармійському районі міста.

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        Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників і заявив про “локальні займання на підприємстві в південній промисловій зоні Волгограда”, не назвавши сам завод.

        Волгоградський НПЗ працює з 1957 року та має потужність близько 14,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут, нафтовий кокс, бітум і базові мастила.

        Після атаки жителі Волгограда почали повідомляти про черги на автозаправних станціях. У соцмережах з’явилися фото та відео автомобілів біля АЗС, причому черги почали формуватися ще під час атаки дронів.

        Волгоградські промислові підприємства вже атакували 2 жовтня. Тоді ASTRA повідомляла про пожежі поблизу Волгоградського НПЗ та підприємства “Каустик”.

        Наслідки атаки дронів на Волгоградський нафтопереробний завод / Фото: Exilenova+

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