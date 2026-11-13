Путін висунув жорсткі вимоги на переговорах зі США щодо України

Президент Росії Володимир Путін під час переговорів із представниками США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом відмовився пом’якшувати територіальні вимоги щодо України. Також він заявив, що Росія атакуватиме іноземні війська у разі їхнього розміщення на українській території.

Про це пише The Guardian.

Під час зустрічі в Кремлі Путін наполіг на повному контролі Росії над чотирма українськими регіонами, які Москва заявила про “анексію”.

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Він також відкинув можливість розміщення в Україні іноземного миротворчого контингенту, назвавши такий крок “продовженням війни”.

Водночас поїздка Віткоффа та Кушнера до Москви була частково присвячена можливому залученню представників Європи до наступних раундів переговорів.

Після зустрічі Віткофф підтвердив, що європейські представники братимуть участь у наступному раунді.

“Вони наші партнери, і важливо, щоб вони були залучені”, — сказав він перед відльотом із Москви.

Європа не визначила єдиного переговорника

Путін заявив, що після призначення представника Європи переговори можуть перейти у чотиристоронній формат.

Однак країни ЄС поки не домовилися, хто саме має представляти Європу.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європа вже має власну систему безпеки, пославшись на Гельсінські угоди та Будапештський меморандум.

За її словами, головною проблемою є те, що Росія не виконує взятих на себе зобов’язань, а дискусія про нову архітектуру безпеки без припинення вогню лише відволікає увагу.

Президент Франції Еммануель Макрон також применшив значення призначення одного представника від Європи, заявивши, що формат переговорів має визначатися їхнім змістом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що спочатку необхідно домогтися готовності Путіна до переговорів, а вже потім вирішувати питання європейського представника.

Зеленський заявив про нові обмеження Starshield

На тлі дипломатичних переговорів Зеленський заявив про нові обмеження в роботі супутникової системи Starshield, військової версії Starlink, яку фінансує Пентагон.

За його словами, протягом кількох днів уздовж усієї лінії фронту та на окупованих Росією територіях діє обмеження швидкості до 100 миль на годину, або 161 км/год.

Зеленський заявив, що через це українським силам стало складніше перехоплювати російські реактивні безпілотники.

Україна звернулася до США за поясненнями. За словами Зеленського, обмеження виглядають навмисними, а не наслідком технічної несправності.

Напередодні Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Кремля на переговори з Володимиром Путіним. Сторони мали обговорити питання, пов’язані з можливим врегулюванням війни Росії проти України.

