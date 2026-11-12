Ще одна співробітниця Nvidia: Reuters дізнався про третій роман Дженсена Хуанга

Колишній генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який 12 листопада подав у відставку через скандал із позашлюбними стосунками, мав інтимний зв’язок із ще однією співробітницею компанії. Таким чином, стало відомо вже про три його позашлюбні романи.

Про це повідомляє Reuters.

Ім’я третьої жінки агентство не розкриває. Журналісти намагалися зв’язатися з нею, однак отримати коментар не вдалося.

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Раніше повідомлялося про стосунки 63-річного одруженого Хуанга з двома жінками — Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю, та віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров’я Кімберлі Пауелл.

8 листопада Дженсен Хуанг оприлюднив заяву, в якій визнав позашлюбний зв’язок після повідомлень про його стосунки з Еліс Хуанг, однак не назвав її імені.

На початку листопада рада директорів Nvidia розпочала розслідування, щоб з’ясувати, чи не став керівник компанії об’єктом операції іноземної розвідки. Перевірку проводили незалежні директори із залученням зовнішніх юридичних консультантів. На той момент рада директорів висловлювала довіру Хуангу.

Після появи повідомлень про його стосунки з Еліс Хуанг тиск на керівника Nvidia посилився, що зрештою призвело до його відставки. Тимчасовою генеральною директоркою компанії призначили фінансову директорку Колетт Кресс. Рада директорів розглядає як внутрішніх, так і зовнішніх кандидатів на посаду нового керівника.

Відставка Хуанга може вплинути на індустрію штучного інтелекту, у формуванні якої Nvidia відіграла важливу роль. Компанія використовувала свої фінансові ресурси для підтримки хмарних провайдерів і лабораторій штучного інтелекту, зокрема через складні фінансові механізми, які полегшували придбання її чипів.

На торгах у четвер акції Nvidia впали на 5,5%. Від початку жовтня, коли їхня вартість досягла піка, папери компанії втратили понад 30%.

У Nvidia відмовилися коментувати нову інформацію. Кімберлі Пауелл, Дженсен Хуанг і представник ради директорів компанії не відповіли на запити Reuters. Зв’язатися з Еліс Хуанг журналістам також не вдалося.

Нагадаємо, 12 листопада президент США Дональд Трамп запропонував колишньому гендиректору Apple Тіму Куку очолити Nvidia після відставки Дженсена Хуанга. Американський лідер назвав Кука єдиною людиною, здатною замінити багаторічного керівника виробника чипів, і прокоментував можливу зміну керівництва словами: “Легенда замінює легенду”.