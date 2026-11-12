“Легенда змінює легенду”: Трамп назвав кандидата на посаду глави Nvidia після секс-скандалу

Президент США Дональд Трамп 12 листопада запропонував колишньому генеральному директору Apple Тіму Куку очолити Nvidia після відставки Дженсена Хуанга. Американський лідер назвав Кука єдиною людиною, здатною замінити багаторічного керівника виробника чипів.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Тепер, коли генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який виконав фантастичну роботу, пішов у відставку, є лише одна людина, здатна зайняти його місце, — Тім Кук з Apple. Легенда замінює легенду,” — заявив президент США.

Реклама

Реклама

Тім Кук очолив Apple у 2011 році після відставки Стіва Джобса за станом здоров’я. Він керував компанією протягом 15 років, а 1 вересня 2026 року передав посаду генерального директора керівнику апаратного підрозділу Джону Тернусу.

Сам Кук став виконавчим головою ради директорів Apple. На цій посаді він, зокрема, відповідає за взаємодію компанії з політиками та представниками влади.

За час керівництва Кука ринкова вартість Apple зросла приблизно з $350 млрд до понад $4,5 трлн, а річний виторг — зі $108 млрд до $416 млрд.

Нагадаємо, 12 листопада генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг оголосив про відставку на тлі повідомлень про його позашлюбні стосунки з двома жінками. Одну з них, китайську підприємницю Еліс Хуанг, американська влада вважає пов’язаною з розвідкою Китаю. Пекін заперечує, що вона є шпигункою.

За даними Reuters, акції Nvidia, вартість якої оцінюють у $4 трлн, впали більш ніж на 10% на торгах перед відкриттям біржі.

Тимчасово очолить Nvidia фінансова директорка Колетт Кресс. Компанія шукатиме постійного наступника Хуанга, а її першим головою ради директорів стане колишній керівник Synopsys Гарві Джонс.

Раніше Тім Кук після 15 років на чолі Apple передав керівництво компанією Джону Тернусу. Новому генеральному директору Apple доведеться керувати компанією на тлі посилення конкуренції у сфері штучного інтелекту.