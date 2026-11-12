Україна атакувала п’ять найбільших НПЗ Росії за неповні два тижні

Від 30 жовтня до 11 листопада Сили оборони України атакували щонайменше дев’ять російських нафтопереробних заводів. Серед них — усі п’ять найбільших НПЗ Росії: Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, під удари також потрапили Новокуйбишевський і Саратовський нафтопереробні заводи.

Реклама

Реклама

Fire Point повідомляє, що загальна номінальна потужність щонайменше дев’яти атакованих підприємств перевищує 120 млн тонн нафти на рік. Це становить понад третину всіх нафтопереробних потужностей Росії.

Омський НПЗ атакували втретє

11 листопада підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій втретє уразили Омський НПЗ.

За даними ССО, українські дрони подолали майже 3000 км до цілі. Сам завод розташований приблизно за 2500 км від кордону України.

Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Росії та входить до структури “Газпром нефти”. Його потужність перевищує 21 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, а також нафтохімічну продукцію.

ССО вперше атакували Омський НПЗ 6 липня. За їхніми даними, після того удару підприємство повністю зупинило переробку нафти та було виведене в ремонт. Друга атака відбулася 8 жовтня.

Пошкодження на Кірішському та Саратовському НПЗ

Генштаб також повідомив про підтверджені результати ударів по Кірішському та Саратовському НПЗ.

У ніч проти 9 листопада було уражено підприємство “Кірішинефтеоргсинтез” у Ленінградській області.

Його встановлена потужність становить близько 20 млн тонн нафти на рік, що відповідає понад 6% російської нафтопереробки.

За даними Генштабу, внаслідок атаки пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти, установку первинної переробки нафти ЕЛОУ та дві установки охолодження.

7 листопада Сили оборони уразили Саратовський НПЗ потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік.

Там пошкоджено єдину на підприємстві установку первинної переробки нафти АВТ-6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об’ємом 10 тисяч кубометрів, у якому виникла пожежа.

За інформацією Генштабу, роботу Саратовського НПЗ зупинено.

У Генштабі наголосили, що удари по установках первинної переробки скорочують виробництво пального для російської армії та зменшують доходи, які Росія використовує для фінансування війни.