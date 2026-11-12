Мединський заявив, що Росія забере “кожен дюйм” своєї землі: в ISW оцінили вимоги Кремля

Високопосадовці Кремля після переговорів в Абу-Дабі знову озвучили максималістські територіальні вимоги до України. В Інституті вивчення війни вважають, що заяви російської сторони свідчать про небажання Москви йти на компроміси щодо територій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Помічник президента Росії та голова російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський 11 листопада заявив російським медіа, що Росія “так чи інакше забере кожен дюйм своєї землі”.

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Також він заявив, що “де ступила нога російського солдата, там Росія”, та додав, що Москва не погодиться на територіальні обміни з Україною і продовжуватиме розширювати так звану “зону безпеки”.

В ISW зазначають, що ці заяви вказують на територіальні претензії Кремля, які виходять за межі Криму, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров того ж дня заявив, що Москва продовжуватиме курс на виконання вимог, які Володимир Путін озвучив у червні 2024 року.

Йдеться, зокрема, про вимогу виведення українських військ з усієї території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включно з районами, які російські війська ніколи не контролювали, а також про відмову України від прагнення вступити до НАТО.

За оцінкою ISW, під час переговорів в Абу-Дабі російські представники також намагалися переконати американську та українську делегації у викривленій версії ситуації на фронті.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські військові та представники розвідки стверджували, нібито РФ контролює половину тієї частини Донбасу, яка фактично залишається під контролем України.

За словами Зеленського, американські переговорники підтвердили українську оцінку ситуації на полі бою та не погодилися з російськими твердженнями.

В ISW зазначають, що протягом 2026 року російські війська втратили ініціативу на низці напрямків, а українські сили провели успішні контрнаступальні операції на Лиманському, Олександрівському та Куп’янському напрямках і звільнили понад 1000 квадратних кілометрів території.

Водночас за підсумками переговорів в Абу-Дабі українська та російська делегації, за даними американської сторони, погодилися на масштабний обмін військовополоненими.

Джаред Кушнер заявив, що точну кількість людей сторони мають узгодити 12 листопада. Зеленський повідомляв, що обговорювався можливий обмін 1000 або 1500 полонених з кожного боку.

Представник російської військової розвідки Олександр Зорін заявив, що обмін 1000 військовополонених може відбутися протягом двох-трьох тижнів.

Давид Арахамія назвав можливий обмін “одним із найбільших, якщо не найбільшим” від початку війни.

12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають зустрітися з Володимиром Путіним у Москві. Американська сторона планує обговорити подальший хід переговорів і можливе залучення європейських представників.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва наразі не бачить формату переговорів за участі представників Європи.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що головною темою другого дня переговорів України та Росії в Абу-Дабі мало стати територіальне питання. За даними Politico, під час першого дня сторони також обговорювали можливий обмін полоненими та гарантії безпеки.