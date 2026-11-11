Politico назвало головну тему другого дня переговорів України і РФ в Абу-Дабі

Україна і Росія під час першого дня переговорів в Абу-Дабі обговорили можливий обмін полоненими, однак домовленість поки не завершена. У другий день зустрічі сторони мають перейти до одного з найскладніших питань — територій.

Про це пише Politico з посиланням на джерело, знайоме з перебігом переговорів.

За даними видання, прямі переговори української та російської делегацій відновилися після дев’ятимісячної перерви.

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Однією з тем першого дня став можливий обмін полоненими. Водночас співрозмовник Politico наголосив, що, всупереч деяким повідомленням, остаточної домовленості щодо обміну ще немає.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді переговорної команди назвав зустріч із представниками Росії та США “конструктивною і досить змістовною”.

За його словами, сторони обговорили необхідність і можливі параметри гуманітарних кроків, а звільнення полонених залишається пріоритетом.

Також детально обговорювали гарантії безпеки, які мають унеможливити повторний напад Росії на Україну після завершення війни.

Politico пише, що США запитують російську сторону, чи погодиться вона на надання Україні американських гарантій колективної оборони, подібних до зобов’язань НАТО, або навіть на підписання аналогічної угоди самим Альянсом.

“Потрібні реальні інструменти, щоб заблокувати будь-яке повторення війни”, — заявив Зеленський.

За даними російських державних ЗМІ, перший день переговорів тривав близько 4,5 години. Крім української, російської та американської сторін, у зустрічі брали участь міністр закордонних справ ОАЕ та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Перед тристоронніми переговорами європейські представники провели окрему зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Politico зазначає, що європейська та американська сторони погодилися розглянути ширшу архітектуру безпеки Європи в межах мирного процесу щодо України.

У другий і завершальний день переговорів сторони мають перейти до питання територій.

За словами американських чиновників, які організували зустріч, як Україна, так і Росія продемонстрували певну готовність до гнучкості в територіальному питанні.

Держсекретар США Марко Рубіо після першого дня переговорів заявив, що зустріч в Абу-Дабі була “дуже продуктивною”, однак наголосив, що попереду ще багато роботи і швидкого вирішення всіх питань очікувати не варто.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, США та Росії. Після тристороннього формату українська делегація планувала окрему зустріч із європейськими партнерами.