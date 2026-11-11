Росія вдарила ракетою по Харкову: пошкоджені десятки гаражів і автомобілі

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Унаслідок атаки пошкоджено 72 гаражі та автомобілі. Вибуховою хвилею також вибило вікна у житлових будинках, розташованих неподалік.

Уночі 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 900 квадратних метрів, пошкоджено 72 гаражі, автомобілі та вікна у розташованих поруч житлових будинках.