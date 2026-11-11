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        Росія вдарила ракетою по Харкову: пошкоджені десятки гаражів і автомобілі

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 08:38
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        Пожежа після російського ракетного удару по Салтівському району Харкова / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Пожежа після російського ракетного удару по Салтівському району Харкова / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Уночі 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 900 квадратних метрів, пошкоджено 72 гаражі, автомобілі та вікна у розташованих поруч житлових будинках.

        Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

        За даними слідства, удар стався близько 03:20. Попередньо, російські військові застосували ракету типу “Бандероль”.

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        На території гаражного кооперативу виникла пожежа площею близько 900 квадратних метрів.

        Унаслідок атаки пошкоджено 72 гаражі та автомобілі. Вибуховою хвилею також вибило вікна у житлових будинках, розташованих неподалік.

        Одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

        Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

        Пошкоджені гаражі після російського ракетного удару по Салтівському району Харкова / Фото: Харківська обласна прокуратура

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