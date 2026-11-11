Росія вдарила ракетою по Харкову: пошкоджені десятки гаражів і автомобілі

Уночі 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 900 квадратних метрів, пошкоджено 72 гаражі, автомобілі та вікна у розташованих поруч житлових будинках.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, удар стався близько 03:20. Попередньо, російські військові застосували ракету типу “Бандероль”.
На території гаражного кооперативу виникла пожежа площею близько 900 квадратних метрів.
Унаслідок атаки пошкоджено 72 гаражі та автомобілі. Вибуховою хвилею також вибило вікна у житлових будинках, розташованих неподалік.
Одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.