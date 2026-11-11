США запропонували Україні новий “територіальний компроміс” щодо Донбасу: подробиці від The Telegraph

Україна відхилила нову пропозицію США щодо зміни підходу до територіального питання в межах переговорів із Росією. Американські представники запропонували схему, за якою Москва могла б заявити про контроль над усією територією Донбасу, не отримуючи фактичного контролю над містами, які залишаються під владою Києва.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, американські посередники запропонували “територіальну формулу”, яка могла б дозволити Росії заявити про повний контроль над Донбасом без передачі їй українських міст, які російські війська не захопили.

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Переговори фактично зайшли в глухий кут через вимоги Москви, щоб Україна поступилася близько 2 тисяч квадратних миль території Донецької та Луганської областей, яку російська армія не змогла окупувати.

Водночас співрозмовник The Telegraph, близький до української переговорної команди, заявив, що українська делегація не обговорювала жодних територіальних поступок.

“Українська делегація ніколи не обговорювала жодних поступок щодо будь-яких територій, які окупує Росія. Україна ніколи не визнає цього — ані де-факто, ані де-юре. І це завжди було нашою позицією за столом переговорів”, — сказав він.

Переговори України та Росії за посередництва США відновилися в Абу-Дабі після дев’ятимісячної паузи. Американську сторону представляли Джаред Кушнер та Стів Віткофф.

Через обмежені можливості для просування в територіальному питанні американські переговорники зосередилися на післявоєнних гарантіях безпеки для України, які мають не допустити нового конфлікту після можливого припинення вогню.

На відкритті переговорів Кушнер заявив, що європейські партнери найчастіше запитують американську сторону, чи справді Володимир Путін готовий до миру.

“З того, що ми зі Стівом почули від нього, можемо дуже впевнено сказати: ми вважаємо, що так, за правильних умов”, — сказав Кушнер.

Після завершення переговорів президент України Володимир Зеленський назвав їх “конструктивними та досить змістовними”.

За його словами, сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, звільнення полонених, а також зміст і довгострокову роботу гарантій безпеки для України.

Перед тристоронніми переговорами українська та американська делегації також провели окрему зустріч із європейськими представниками, серед яких був радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл.

Кушнер заявив, що США прагнуть переконати російську сторону допустити європейців до переговорів, оскільки їхня участь, на думку Вашингтона, буде необхідною для подальшого прогресу.

Водночас європейські представники залишили переговорну кімнату перед прибуттям російської делегації через заперечення Москви проти їхньої участі.

Американська сторона також вважає, що будь-який територіальний компроміс між Києвом і Москвою буде пов’язаний із ширшим обговоренням європейської архітектури безпеки.

Європейські представники вже попередили, що вимоги Росії щодо скорочення присутності військ та озброєнь НАТО будуть відхилені. Водночас у Європі допускають відновлення каналів комунікації з Москвою для зниження ризику ескалації.

У спільній заяві США, України та європейських партнерів наголошувалося, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність у прийнятті рішень та передбачати надійні гарантії безпеки для України.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що під час першого раунду переговорів у Абу-Дабі сторони зосередилися на гарантіях безпеки для України та Європи, а також обговорили вимоги Росії щодо гарантій безпеки для неї. Українська сторона наполягала, що спочатку має відбутися припинення війни, а вже після цього — формування нової архітектури безпеки в Європі.