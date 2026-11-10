NASA завершило експеримент із життям на Марсі: четверо людей провели понад рік в ізоляції

Четверо добровольців NASA завершили експеримент, під час якого понад рік жили в ізоляції в умовах, що імітують перебування на Марсі. Учасники вирощували їжу, економили ресурси та виконували завдання, з якими можуть зіткнутися майбутні дослідники Червоної планети.

Про це повідомляє ScienceDaily з посиланням на NASA.

31 жовтня 2026 року четверо учасників експерименту NASA вперше за понад рік вийшли назовні, завершивши тривалу імітацію місії на Марс.

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Добровольці Метью Монтгомері, Джеймс Спайсер, Росс Елдер та Еллен Елліс увесь цей час перебували на Землі, але жили в умовах, наближених до тих, із якими можуть зіткнутися астронавти під час майбутніх експедицій на Червону планету.

Експеримент проводили в межах програми Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), за допомогою якої NASA досліджує адаптацію людей до тривалих космічних місій.

Протягом експерименту учасники обслуговували та перевіряли обладнання, доглядали за рослинами, вирощували їжу, економили обмежені запаси та виконували завдання за межами житлового модуля, що імітували виходи астронавтів у відкритий космос.

Одним із випробувань стала затримка зв’язку із Землею. На відміну від астронавтів на Міжнародній космічній станції, які можуть спілкуватися з центром управління майже миттєво, під час польоту на Марс радіосигналам знадобиться значно більше часу для подолання відстані між планетами.

Через це учасникам доводилося самостійніше ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та реагувати на непередбачені ситуації без можливості негайно отримати інструкції.

NASA також вивчало, як люди справляються з тривалим перебуванням у замкненому просторі, обмеженими ресурсами, необхідністю підтримувати роботу обладнання та виконувати щоденні обов’язки.

Отримані результати використають для підготовки майбутніх пілотованих космічних місій, зокрема під час розробки запланованої NASA місячної бази та підготовки експедицій на Марс.

Хоча добровольці не залишали Землю, їхній досвід допоможе дослідникам оцінити труднощі, з якими зіткнуться люди під час тривалого перебування далеко від рідної планети.