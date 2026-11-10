Американці незадоволені політикою Трампа — більшість вимагає припинити війну з Іраном: опитування Reuters

Більшість громадян США хочуть, щоб новообраний Конгрес, у якому демократи здобули більшість, ухвалив закон про припинення війни Трампа з Іраном. Таку ініціативу підтримують 71% опитаних, а скасування запроваджених президентом імпортних мит — 62%.

Про це пише Reuters.

Опитування Reuters/Ipsos, яке тривало чотири дні та завершилося 9 листопада, показало, що 71% американців підтримують ухвалення Конгресом закону про припинення війни з Іраном, яку Дональд Трамп розпочав спільно з Ізраїлем у лютому. Серед демократів цю ініціативу підтримують 93%, серед республіканців — 51%.

Реклама

Реклама

На проміжних виборах минулого тижня демократи здобули найбільшу більшість у Сенаті та Палаті представників щонайменше з 2008 року. Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня.

Водночас 62% американців підтримують скасування імпортних мит, запроваджених адміністрацією Трампа.

Війна з Іраном спричинила різке зростання цін на пальне, посиливши інфляцію, на яку також вплинули мита на сотні імпортованих товарів. Трамп пояснює війну необхідністю не допустити отримання Іраном ядерної зброї, а мита — захистом американської промисловості від дешевого імпорту.

Демократи пообіцяли зосередитися на зниженні вартості життя та домагатися завершення війни з Іраном. Багато представників партії також виступають за скасування мит Трампа.

Дев’ять із десяти опитаних вважають, що питання вартості життя має стати пріоритетом Конгресу протягом перших 100 днів роботи. Водночас більшість прихильників обох партій виступають за співпрацю президента з демократами.

Щодо можливого імпічменту Трампа думки розділилися: 42% респондентів вважають, що така спроба зашкодить країні, 33% — що принесе користь. Решта не визначилися або не відповіли.

Серед демократів також немає єдності щодо способів зниження витрат на охорону здоров’я та доцільності імпічменту президента або членів його адміністрації. Цього тижня в Палаті представників очікується голосування щодо імпічменту міністра оборони Піта Геґсета за ініціативою конгресмена-республіканця.

Після виборів Трамп заявив, що, ймовірно, зможе порозумітися з демократами. Водночас він призначив керівником апарату Білого дому Стівена Міллера, який раніше називав Демократичну партію внутрішнім екстремістським угрупованням.

Рейтинг схвалення Трампа становить 32% — один із найнижчих показників за його політичну кар’єру. Позитивно до демократів ставляться 45% американців, негативно — 51%. Республіканців позитивно оцінюють 35%, негативно — 60%.

У питанні регулювання штучного інтелекту 28% опитаних віддають перевагу демократам, 20% — республіканцям. Решта не визначилися або не вважають жодну партію кращою.

Загальнонаціональне онлайн-опитування Reuters/Ipsos охопило 1705 повнолітніх американців. Статистична похибка становить приблизно 2 відсоткові пункти.