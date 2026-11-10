“Це помста”: генерал СБУ Дука заперечив звинувачення у справі “Карфаген” і кинув виклик керівництву НАБУ

За колишнього високопосадовця СБУ Сергія Дуку, підозрюваного у справі “Карфаген”, внесли 44 млн грн застави. Раніше Вищий антикорупційний суд призначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Відкритий лист Дуки, який той написав у СІЗО, опублікував у Facebook його адвокат Юрій Сухов.

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У зверненні Дука заявив, що розслідування проти нього може бути пов’язане з помстою з боку НАБУ. Він наголосив, що присвятив службі Україні 26 років, останні п’ять із яких — боротьбі проти російської агресії.

“Ще тиждень тому я керував таємними операціями проти ворога, а сьогодні знаходжуся в камері ізолятора. Я не прошу вірити мені на слово. Я вимагаю, щоб мої дії оцінювали за доказами, а не за ефектними відео, гучними заголовками чи вирваними з контексту розмовами”, — написав генерал.

За його словами, спецслужби залучають до оперативної роботи людей із різних середовищ, а контакти з ними самі собою не доводять участі у злочинній організації.

Дука також заявив про можливий конфлікт інтересів у розслідуванні. За його твердженням, клопотання про обрання йому запобіжного заходу готував детектив НАБУ Роман Нєдов, у якого генерал торік проводив обшуки в межах інших кримінальних проваджень.

“Мені прямо сказали, що я сидітиму “не менше, ніж сидів Магамедрасулов”, їхній детектив, затриманий минулого року”, — стверджує Дука.

Він розкритикував оприлюднені НАБУ і САП аудіо- та відеозаписи, закликав перевірити їхню автентичність, повний контекст і можливе використання штучного інтелекту.

Генерал запропонував директору НАБУ Семену Кривоносу та керівнику САП Олександру Клименку провести відкриту публічну дискусію. Також він закликав Верховну Раду розглянути конфлікти між правоохоронними органами та висловив готовність свідчити перед депутатами.

Дука подякував колегам за збір коштів на заставу та заявив, що не визнаватиме провину й не розкриватиме державних таємниць заради власного захисту.

“Я доведу свою невинуватість. Захищатиму свою честь. Я не знаю, скільки часу проведу за цими стінами. Але не збираюся торгуватися зі своєю совістю, зрікатися побратимів, розкривати державні таємниці заради власного захисту чи визнавати те, чого не вчиняв”, — написав він.

НАБУ і САП наразі публічно не коментували звинувачень Дуки, викладених у його листі.

У чому підозрюють Дуку

Сергій Дука — генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної групи в межах операції “Карфаген”. За версією слідства, її учасники організовували діяльність шахрайських кол-центрів, наркоторгівлю, виготовлення фальшивих євро, викрадення та побиття людей на замовлення.

За даними правоохоронців, до діяльності угруповання були причетні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.

Дука фігурує в матеріалах НАБУ під псевдонімом “Акім”. Слідство вважає, що він прикривав діяльність злочинної організації та допомагав її керівнику Андрію Осіпову на прізвисько “Кримінал” вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора. Йому інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища.

Загалом у справі фігурують 12 учасників, чотирьох із яких затримали та обрали запобіжні заходи.