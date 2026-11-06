За топпосадовця Нацполіції зі справи “Карфаген” внесли 15 млн грн застави

За першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова, який є підозрюваним у справі “Карфаген”, внесли заставу в розмірі 15 мільйонів гривень. За даними слідства, посадовець прикривав діяльність шахрайських колцентрів з боку Нацполіції.

Про це повідомляє Суспільне.

За версією слідства, Ценов отримував від одного з організаторів шахрайських колцентрів їхні адреси та інформацію про обшуки поблизу. Також він надсилав дані криптогаманців, на які згодом надходили значні суми.

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За інформацією джерел проєкту “Схеми”, 13 мільйонів гривень вніс батько Ценова, ще 2 мільйони — інша фізична особа.

Володимир Ценов фігурує в матеріалах розслідування НАБУ та САП під псевдонімом “Прайс”. За версією слідства, він відповідав за “вирішення питань” із поліцією для забезпечення безперешкодної роботи шахрайських колцентрів.

Як встановили детективи, щонайменше із січня до липня 2026 року посадовець нібито отримував гроші за те, щоб правоохоронці “не помічали” діяльність конкретних колцентрів.

Ценову інкримінують створення та керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній і одержання неправомірної вигоди службовою особою.

5 листопада суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень.

Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття в межах операції “Карфаген” злочинної організації, до якої, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб. Її учасників підозрюють в організації діяльності шахрайських колцентрів, наркобізнесу та виготовленні підробленої іноземної валюти.

За версією слідства, незаконну діяльність забезпечували представники правоохоронних органів, зокрема СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Як раніше повідомляли “Схеми”, за прикриття одного колцентру учасники організації нібито платили 7 тисяч доларів щомісяця. Загалом вони координували роботу 52 колцентрів.