Замість лікарні — кулінарне шоу: чим обернулися для офіцерки ЗСУ зйомки в “МастерШеф”

Старшій лейтенантці ЗСУ, яка під час офіційного стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу “МастерШеф”, оголосили підозру. Попри відсутність на службі, військовослужбовиця продовжувала отримувати грошове забезпечення, через що державі завдано збитків на майже 250 тисяч гривень.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, з квітня до серпня 2025 року старша лейтенантка ЗСУ офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Насправді більшу частину цього періоду вона проводила поза лікарнею. Військовослужбовиця перебувала в Києві, Харкові та Одеській області, займалася особистими справами, а також брала участь у зйомках популярного кулінарного телепроєкту “МастерШеф”.

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При цьому командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, тому їй продовжували нараховувати грошове забезпечення. За підрахунками слідства, державі завдано збитків на майже 250 тисяч гривень.

Старшій лейтенантці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 409 — ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 190 — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

У ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, слідчі встановлюють, чи допомагали посадовці військово-медичного закладу оформлювати документи про стаціонарне лікування без фактичного перебування військовослужбовиці в лікарні.