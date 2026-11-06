У Росії після атаки дронів спалахнув Афіпський нафтопереробний завод

У ніч на 6 листопада безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На підприємстві спалахнула пожежа в резервуарному парку, над основною територією НПЗ здійнявся дим.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив пожежу на одному з підприємств у селищі Афіпському, проте його назву не уточнив.

Реклама

Реклама

“У селищі міського типу Афіпському Сіверського району через падіння уламків БпЛА сталося загоряння на території одного з підприємств. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби. Також фрагменти безпілотника пошкодили скління в одній із квартир малоповерхового багатоквартирного будинку”, — йдеться в повідомленні

Афіпський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії. Після завершення першого етапу реконструкції в березні 2025 року його проєктна потужність становить 9,1 млн тонн нафти на рік, або близько 3% загальноросійського показника.

Основна продукція підприємства — бензини, зокрема бензинові фракції та товарний бензин, дизельне пальне, включно з Євро-5, а також інші світлі нафтопродукти, зокрема гасові фракції. Цю продукцію використовують, серед іншого, для забезпечення російської армії.

Афіпський НПЗ уже неодноразово зазнавав атак. Після українського удару в ніч на 25 серпня на підприємстві загорілася установка спільної переробки газу та газового конденсату. Раніше завод атакували 14 липня, 11 червня, 14 березня, 20 січня та 14 грудня 2025 року.

За повідомленням Міноборони РФ, протягом минулої ночі російська протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила 142 українські безпілотники над Курською, Бєлгородською, Тульською, Орловською, Ростовською, Астраханською областями, Московським регіоном, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів.