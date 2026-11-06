Україна, США та Росія зустрінуться в Абу-Дабі: Кушнер назвав п’ять головних цілей переговорів

Наступного тижня США планують провести в Абу-Дабі перші з лютого тристоронні мирні переговори за участю України та Росії. Вашингтон також працює над новою системою європейської безпеки та розглядає п’ять основних цілей майбутніх домовленостей.

Про це повідомив зять та представник президента Трампа Джаред Кушнер у соцмережі X.

За його словами, президент США Дональд Трамп провів переговори з кількома європейськими лідерами щодо створення ширшої архітектури європейської безпеки, яка має забезпечити умови для тривалого миру.

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Обговорення стали продовженням роботи, проведеної цього тижня у Брюсселі за участю України, НАТО та європейських партнерів.

Кушнер зазначив, що протягом понад 30 років Європа та Росія не могли сформувати стійку систему безпеки через взаємну недовіру та суперечливі безпекові інтереси.

П’ять основних цілей переговорів

За словами Кушнера, США розглядають п’ять ключових напрямів майбутніх домовленостей:

Постійні консультації з питань безпеки. Надійні канали зв’язку для врегулювання кризових ситуацій. Більша прозорість у військовій сфері. Взаємні заходи для зниження ризиків ескалації. Довгострокова система європейської безпеки та стабільності.

Кушнер наголосив, що будь-які домовленості мають повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність і право кожної держави самостійно ухвалювати рішення.

“Кожна країна збереже повноваження щодо власної безпеки та союзів, і жодна держава не матиме права вето на суверенний вибір іншої”, — зазначив він.

За його словами, НАТО залишатиметься основою колективної оборони Європи, а нова ініціатива спиратиметься на чинні інституції та зобов’язання.

Переговори в Абу-Дабі

Кушнер повідомив, що консультації продовжаться у форматі Shell Bay за участю України, НАТО, Євросоюзу та європейських партнерів. У межах мирного процесу США також планують переговори з Росією.

“Наступного тижня в Абу-Дабі Сполучені Штати скличуть перші з лютого тристоронні мирні переговори з Україною та Росією”, — заявив Кушнер.

Він зазначив, що всі сторони активно готуються до змістовних переговорів. Вашингтон також консультуватиметься з європейськими партнерами паралельно із зустріччю. У разі досягнення прогресу США планують перейти до ширшого багатостороннього формату за безпосередньої участі європейських держав. Кушнер підкреслив, що пропозиції ще опрацьовуються.