Росія атакувала Україну 227 дронами, серед них 86 реактивних: ППО знешкодила 196 цілей

У ніч на 6 листопада Росія атакувала Україну 227 БпЛА, серед яких було 86 реактивних “шахедів”, “Гербера” та дронами-імітаторами “Пародія”. Сили ППО знешкодили 196 цілей, водночас зафіксовано влучання на 14 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 5 листопада окупанти запускали безпілотники із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим.

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Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 196 російських БпЛА, 70 із них — реактивні “шахеди”.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.