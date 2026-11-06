        Суспільство

        Росія атакувала Україну 227 дронами, серед них 86 реактивних: ППО знешкодила 196 цілей

        Галина Шподарева
        6 Листопада 2026 08:25
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        Уламки російського БпЛА "Гербера-2" / Фото: Нацполіція
        Уламки російського БпЛА "Гербера-2" / Фото: Нацполіція

        У ніч на 6 листопада Росія атакувала Україну 227 БпЛА, серед яких було 86 реактивних “шахедів”, “Гербера” та дронами-імітаторами “Пародія”. Сили ППО знешкодили 196 цілей, водночас зафіксовано влучання на 14 локаціях.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 5 листопада окупанти запускали безпілотники із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим.

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        Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 196 російських БпЛА, 70 із них — реактивні “шахеди”.

        Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.


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