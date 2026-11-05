Марко Рубіо може піти у відставку після провалу республіканців на виборах — The Independent

Держсекретар США Марко Рубіо може залишити адміністрацію Дональда Трампа після невдалих для республіканців проміжних виборів. За даними The Independent, у Вашингтоні та Лондоні припускають, що він може дистанціюватися від чинного президента і готуватися до боротьби за республіканську номінацію на виборах 2028 року.

Про це пише The Independent, посилаючись на джерела у Республіканській партії, американській адміністрації та британському уряді.

За інформацією видання, розмови про можливий вихід Рубіо з адміністрації почалися ще до проміжних виборів, на яких республіканці втратили контроль і над Палатою представників, і над Сенатом.

Реклама

Реклама

Після результатів голосування ці очікування лише посилилися.

Один зі співрозмовників The Independent заявив, що Рубіо може бути зацікавлений у тому, щоб якомога швидше дистанціюватися від найбільш суперечливих рішень адміністрації Трампа.

Особливо це стосується війни з Іраном, яку частина республіканців уже називає однією з причин виборчої поразки.

Рубіо може готуватися до президентських виборів 2028 року

За словами джерел видання, Марко Рубіо розглядається як один із потенційних претендентів на республіканську номінацію у 2028 році.

Одним із його головних потенційних суперників називають віцепрезидента Джей Ді Венса.

Один із союзників Рубіо заявив The Independent, що для держсекретаря “має повний сенс” залишити адміністрацію.

“Він не може балотуватися, залишаючись держсекретарем, а прив’язаність до адміністрації все одно лише зашкодить його перспективам”, — сказав співрозмовник видання.

За оцінкою джерел, Рубіо може бути не єдиним високопосадовцем, який вирішить піти після проміжних виборів.

Один із республіканських співрозмовників The Independent заявив, що адміністрацію можуть залишити “чотири або п’ять” членів Кабінету.

Війна з Іраном стала проблемою для команди Трампа

Після поразки республіканців Джей Ді Венс публічно назвав війну з Іраном ключовою причиною невдалого результату партії.

“Справжня причина, через яку ми програли, очевидна майже для всіх. Причина — війна. Сам президент сказав про це минулої ночі”, — заявив Венс.

За даними The Independent, у Вашингтоні обговорюють, на кого в адміністрації може бути покладена відповідальність за політичні наслідки війни.

Серед потенційних фігур називають міністра оборони Піта Гегсета, Марко Рубіо та керівницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Водночас співрозмовники видання звертають увагу, що сам Рубіо останнім часом відігравав менш помітну роль у питаннях, пов’язаних з Іраном, хоча формально саме держсекретар відповідає за зовнішню політику США.

Один із вашингтонських інсайдерів припустив, що Рубіо може спробувати “дистанціюватися від війни з Іраном і покласти відповідальність за неї на Трампа”.

У Лондоні також стежать за можливим рішенням Рубіо

The Independent пише, що за майбутнім держсекретаря уважно стежать і у британському уряді.

Рубіо за час роботи на посаді взаємодіяв із трьома главами британського МЗС — Девідом Леммі, Іветт Купер та Едом Мілібендом.

За інформацією видання, Купер вважала його “надзвичайно розумним” та “дуже хорошим у взаємодії”.

Один із високопоставлених британських чиновників заявив:

“Ми дивимося, що він робитиме після проміжних виборів. Здається малоймовірним, що він залишиться. Він був би сильним кандидатом у президенти, і ми очікуємо, що він балотуватиметься”.

Рубіо зблизився з Трампом, але втратив частину впливу

Відносини Марко Рубіо та Дональда Трампа суттєво змінилися за останнє десятиліття.

Під час президентської кампанії 2016 року вони були конкурентами та регулярно обмінювалися різкими випадами. Трамп тоді висміював Рубіо, називаючи його “Little Marco”.

Після повернення Трампа до Білого дому Рубіо став одним із найвпливовіших членів адміністрації.

Він одночасно обійняв посаду держсекретаря та радника президента з національної безпеки.

Крім того, на початку другого президентського терміну Трампа йому тимчасово доручали функції керівника Національного архіву США та Агентства США з міжнародного розвитку.

Однак, як зазначає The Independent, попри формально високий статус, у кількох ключових напрямах зовнішньої політики Рубіо опинився на другому плані.

Україна та Близький Схід — без Рубіо на першому плані

У питаннях переговорів щодо війни Росії проти України та політики на Близькому Сході Трамп значною мірою покладався не на держсекретаря, а на своїх спеціальних представників.

Йдеться передусім про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

The Independent зазначає, що саме вони отримали значну частину політичного впливу у переговорах, які зазвичай належали б до сфери відповідальності Державного департаменту.

Для Рубіо така ситуація, з одного боку, могла зменшити його особисту відповідальність за найбільш суперечливі рішення адміністрації, а з іншого — продемонструвала обмеженість його реального впливу.

Президентські амбіції Рубіо

Рубіо вже одного разу намагався стати президентом США.

У 2016 році він брав участь у республіканських праймеріз, але поступився Дональду Трампу.

Нова кампанія у 2028 році означала б для нього необхідність пояснювати виборцям власну роль у другій адміністрації Трампа.

Зокрема, увагу можуть привернути рішення США у Латинській Америці.

The Independent згадує кампанію ударів по невеликих човнах у Карибському морі, які американська влада підозрювала у перевезенні наркотиків. Критики називали такі операції позасудовими стратами.

Рубіо також відігравав помітну роль у політиці США щодо Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро та приходу до влади Дельсі Родрігес.

Сам Рубіо заперечував, що вже планує кампанію

У вересні Марко Рубіо намагався знизити градус чуток навколо своїх президентських амбіцій.

Він заявляв журналістам, що “на цей момент” не має планів балотуватися у президенти та “на сто відсотків зосереджений” на своїй роботі в адміністрації.

Рубіо також раніше допускав, що може відмовитися від участі у виборах, якщо балотуватиметься Джей Ді Венс.

Водночас один із політичних консультантів, який добре знає Рубіо та його рідний штат Флорида, заявив The Independent, що не був би здивований його відставкою.

Однак він припустив, що держсекретар може відкласти це рішення, якщо матиме шанс взяти участь у потенційному падінні комуністичного режиму на Кубі.

У Білому домі та Держдепі все заперечують

Не всі співрозмовники видання вважають відставку Рубіо неминучою.

Один із представників адміністрації заявив, що держсекретар поки не демонструє намірів залишати свою посаду.

Інше джерело, близьке до Білого дому, припустило, що після провальних результатів виборів Рубіо, навпаки, може залишитися в адміністрації, щоб демонструвати стабільність і виконувати роль поміркованішого голосу в оточенні президента.

Офіційно Білий дім категорично заперечив інформацію про підготовку відставки.

Прессекретар адміністрації Девіс Інгл звинуватив The Independent у поширенні “безпідставних і неправдивих конспірологічних теорій”.

У Державному департаменті також назвали інформацію видання “повністю безпідставними фейковими новинами”, заснованими на анонімних джерелах.

Таким чином, наразі йдеться не про оголошене рішення Рубіо, а про очікування та припущення співрозмовників The Independent. Сам держсекретар публічно про відставку не заявляв.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав чотири причини, через які частина виборців Дональда Трампа підтримала демократів на проміжних виборах.