Погрожували пістолетом і били по обличчю: у Києві двоє людей напали на курсанта

У Дарницькому районі Києва чоловік і жінка скоїли розбійний напад на курсанта військового інституту. Напад стався напередодні вдень — зловмисник приставив до голови жертви пневматичний пістолет, після чого у курсанта відібрали телефон, годинник і сумку з особистими речами.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 29-річний чоловік і 27-річна жінка, які мають наркотичну залежність, шукали спосіб швидко отримати гроші. Біля одного з будинків у Дарницькому районі вони помітили автомобіль, у якому перебував чоловік.

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Підозрюваний підійшов до машини та почав бити по склу. Коли водій відчинив вікно, нападник дістав пневматичний пістолет і почав погрожувати ним. Чоловік приставив пістолет до голови курсанта та вимагав віддати цінні речі.

Нападники забрали мобільний телефон і змусили потерпілого назвати пароль до нього. При цьому жінка вдарила курсанта по обличчю, вимагаючи швидше виконати їхні вимоги. Крім телефона, у потерпілого відібрали годинник і сумку з особистими речами.

Чоловіка та жінку затримали неподалік місця скоєння злочину. Обом повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До суду скерували клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.