Трамп після зустрічі з посланцем Путіна зробив гучну заяву про швидке завершення війни

5 листопада президент США Дональд Трамп провів закриту зустріч із представником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим у Білому домі. Після переговорів він заявив про наближення масштабної угоди щодо завершення війни в Україні, яка може стосуватися всієї Європи.

Про це повідомляє Reuters.

Американський президент підтвердив, що особисто зустрічався з Дмитрієвим, але відмовився розкривати зміст розмови. Водночас він зазначив, що війна між Росією та Україною близька до врегулювання.

Реклама

Реклама

“Це буде велика угода, яка стосуватиметься не лише України. Я навіть можу сказати, що вона може охопити всю Європу. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті”, — заявив Трамп.

Він також уточнив, що 5 листопада не зустрічався з українською делегацією, яка перебувала у Білому домі разом із російськими представниками.

10–11 листопада в Абу-Дабі заплановані переговори представників України та Росії за посередництва американської делегації.

Представник Трампа Джаред Кушнер повідомив, що американські посадовці провели у Брюсселі продуктивні переговори з Україною, НАТО та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки для України та ширшої архітектури європейської безпеки.

За його словами, сторони розглядають п’ять основних цілей: постійні консультації з питань безпеки, надійні канали зв’язку під час криз, більшу військову прозорість, взаємні заходи для зниження ризиків ескалації та довгострокову систему європейської безпеки.

Кушнер наголосив, що будь-які домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність держав, а жодна країна не повинна мати права вето на рішення іншої щодо власної безпеки та союзів.

НАТО, за його словами, залишатиметься основою колективної оборони Європи.