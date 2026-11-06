Наркокартель “Хімпром” шукав вихід на главу МВС Клименка: у НАБУ розповіли, що з’ясувало слідство

Керівник наркокартелю “Хімпром” розглядав можливість вирішити через міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка питання щодо заборони синтетичних наркотичних речовин. До самого міністра ніхто не звертався, натомість посередники запропонували залучити до наркобізнесу людей, які могли впливати на нього.

Про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів в ефірі “УП.Чат”.

За його словами, під час розслідування діяльності наркокартелю “Хімпром” детективи встановили, що ватажок угруповання обговорював можливість вплинути на рішення Міністерства внутрішніх справ. Йшлося про синтетичні наркотичні речовини, які продавали в мережі U420. Керівник угруповання вважав, що через міністра можна домогтися того, щоб формули цих речовин не включали до переліку заборонених.

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Для цього він запропонував кримінальному авторитету, відомому як “Кримінал”, спробувати вирішити питання через міністра. Той погодився поцікавитися такою можливістю.

Однак після звернення до інших осіб “Кримінал” отримав альтернативну пропозицію. Замість прямого контакту з міністром ці люди запропонували увійти в частку наркобізнесу, стверджуючи, що зможуть впливати на рішення глави МВС.

“Навіщо вам вирішувати питання з міністром? Давайте ми зайдемо в долю і зможемо впливати на міністра”, — переказав Абакумов відповідь, яку отримав посередник.

Водночас детектив наголосив, що, згідно з матеріалами кримінального провадження, безпосереднього спілкування з Ігорем Клименком не було. Тепер НАБУ намагається встановити, ким були люди, які запропонували участь у наркобізнесі та заявляли про можливість впливати на міністра.