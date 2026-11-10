“Це класичний шантаж”: між Мерцом і Фіцо спалахнув конфлікт через кредит Україні на 70 млрд євро

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати погодження наступного семирічного бюджету Євросоюзу, якщо всі країни-члени не підтримають фінансування нового кредиту Україні на 70 млрд євро. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав таку вимогу “класичним шантажем”.

Про це пише Politico.

10 листопада під час пресконференції в Берліні з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром Мерц повторив свою позицію щодо необхідності пов’язати фінансування України з переговорами про наступний бюджет ЄС.

Реклама

Реклама

“Підтримка України — це спільна європейська відповідальність, а не відповідальність окремих держав-членів”, — наголосив канцлер Німеччини.

За його словами, питання фінансування України в найближчі роки, якщо така підтримка буде необхідною, має бути частиною бюджетних переговорів Євросоюзу. Раніше Мерц виклав цю позицію в листі президенту Європейської ради Антоніу Кошті.

Пропозиція німецького канцлера викликала критику з боку прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

“Те, що робить німецький канцлер, — це класичний шантаж, і я його відкидаю”, — заявив Фіцо 10 листопада під час зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем у Братиславі.

Наразі Євросоюз і його партнери обговорюють новий кредит Україні на 70 млрд євро для підтримки країни наступного року на тлі російських атак. Планується, що ЄС забезпечить близько 45 млрд євро, а решту 25 млрд євро мають надати інші союзники, зокрема Велика Британія, Канада та Японія.

Мерц наголосив, що не хоче повторення минулорічної ситуації, коли кредит Україні на 90 млрд євро погодили за рахунок фінансових гарантій і зобов’язань більшості країн ЄС, тоді як Чехія, Угорщина та Словаччина отримали право не брати участі у фінансуванні.

“На мою думку, продовжувати йти цим шляхом — не найкращий варіант. Ми повинні повністю включити політику щодо України до бюджету ЄС”, — заявив канцлер.

Водночас із позицією Мерца не погодився і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який прибув до Берліна разом із чотирма міністрами та державним секретарем для переговорів щодо поглиблення співпраці між країнами.

“Хотів би зазначити — дипломатично і з усією повагою як прем’єр-міністр Угорщини, — що я не обов’язково вважаю правильним підходом пов’язувати європейський бюджет, який фактично розрахований на сім років і призначений для Європи, з іншими питаннями”, — заявив Мадяр.