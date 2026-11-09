“Найтемніша частина ще під водою”: у НАБУ натякнули на масштаб справи “Карфаген”

У справі “Карфаген” слідчі встановили ознаки співпраці представників кримінального середовища та правоохоронних органів, зокрема у прикритті шахрайських колцентрів. Під час другого етапу операції підозри отримали п’ятеро учасників злочинної організації, а значна частина матеріалів розслідування досі не оприлюднена.

Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

За його словами, оприлюднене відео другого етапу операції “Карфаген” демонструє лише частину встановлених слідством обставин. Решту матеріалів поки не розкривають, щоб не зашкодити розслідуванню.

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“Те, що ви побачили — лише верхівка айсберга. Ми показали тільки те, що могли показати, не зашкодивши інтересам слідства. Значна частина матеріалів поки що не може бути оприлюднена. І повірте, найтемніша частина цього корупційного айсберга ще залишається під водою”, — написав Абакумов у Facebook.

На другому етапі операції повідомили про підозру першим п’ятьом учасникам злочинної організації, до якої, за даними слідства, було залучено щонайменше 12 осіб.

Слідчі встановили ознаки системи прикриття десятків шахрайських колцентрів, взаємодії кримінального середовища з представниками правоохоронних органів, а також обговорення нападів на людей, які протидіяли незаконному бізнесу.

Абакумов наголосив, що такі зв’язки між криміналом і правоохоронцями створюють умови для безкарності та насильства.

“Коли злочинець знає, що за гроші можна купити захист правоохоронця, він перестає боятися закону. Коли правоохоронець розуміє, що його повноваження можна перетворити на джерело незаконного збагачення, він перестає служити державі. А коли ці двоє знаходять спільну мову, виникає щось значно небезпечніше за звичайну корупційну схему. Виникає мафія”, — заявив він.

За словами Абакумова, метою НАБУ є руйнування корупційних механізмів, які дозволяють організованій злочинності отримувати захист у державних структурах.