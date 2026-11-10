“Путін живе в іншій реальності”: Зеленський відреагував на заяви росіян щодо Донбасу

На переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі обговорили можливий обмін полоненими у форматі “1000 на 1000” або “1500 на 1500”. Російська сторона також порушила питання територій.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції 10 листопада.

Сьогодні українська переговорна команда обговорила можливість масштабного обміну військовополоненими. Американська сторона має представити відповідну пропозицію під час наступного раунду переговорів.

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Також представники Росії порушили питання територій. Зеленський наголосив, що такі питання повинні вирішуватися на рівні керівників держав. Президент також прокоментував позицію російської сторони щодо Донбасу.

“Росіяни справді вважають, що вони окупували половину території Донбасу, яку ми насправді контролюємо. Це половина. Це не якесь одне село. Вони справді про це говорять. Наша команда думає: “Як вони взагалі можуть про це говорити? Наші солдати там”. Путін живе в іншій реальності”, — заявив Зеленський.

Він підтвердив готовність до переговорів безпосередньо на рівні лідерів.

“Ми готові до зустрічі на рівні лідерів, але я не впевнений, що росіяни готові”, — сказав президент.

Переговори в Абу-Дабі продовжаться 11 листопада. Серед запланованих тем — деескалація, енергетика, ситуація в Чорному морі, обміни полоненими та можливість тристоронньої зустрічі керівників держав.