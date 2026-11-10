У Британії затримали військового армії США за підозрою у шпигунстві на користь Росії

10 листопада у Великій Британії затримали 41-річного військовослужбовця армії США в межах розслідування шпигунства, пов’язаного з Росією. Операцію провели британські правоохоронці у співпраці з американськими органами влади, військовими та ФБР.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Лондона.

Чоловіка затримали поблизу міста Глостер за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 1 і 3 Закону про національну безпеку Великої Британії 2023 року. Правоохоронці уточнили, що розслідування пов’язане з Росією.

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Поліція проводить обшуки за двома адресами в графстві Глостершир. Затриманий перебуває під вартою в одному з поліцейських відділків Лондона.

Заступниця помічника комісара поліції Вікі Еванс, старша національна координаторка контртерористичної поліції, заявила, що затримання стало результатом тісної співпраці британських та американських органів влади.

“Звинувачення серйозні, розслідування триває. Ця операція демонструє міцність партнерства між правоохоронними органами та структурами національної безпеки Великої Британії та США”, — зазначила вона.

Директор ФБР Каш Патель підтвердив, що справа стосується підозр у шпигунстві.

“Це важливе затримання пов’язане зі звинуваченнями у шпигунстві, що викликає надзвичайне занепокоєння у Сполучених Штатів та наших союзників”, — заявив Патель.

За його словами, за останній 21 місяць ФБР здійснило 167 затримань у справах, пов’язаних із контррозвідкою та шпигунством. Це на 53% більше, ніж раніше.