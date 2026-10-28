Зеленський домовився з прем’єром Британії про додаткові 10 мільярдів фунтів для України

Велика Британія ухвалила рішення про додаткову фінансову підтримку України на загальну суму 10 мільярдів фунтів стерлінгів. З цієї суми 7 мільярдів спрямують на економічну підтримку протягом трьох років, а ще 3 мільярди — на експортну підтримку, переважно для постачання озброєння.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Новий пакет допомоги стане доповненням до щорічної підтримки, яку Лондон уже надає Києву.

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“Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів — британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя”, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що це рішення є особливо важливим на тлі російської агресії, оскільки демонструє Москві, що Україна не залишиться сам на сам із викликами війни.

“Кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити”, — підкреслив він.

Окремо Зеленський та Бернем обговорили санкційну політику щодо Росії. Президент висловив упевненість, що Велика Британія й надалі дотримуватиметься принципової позиції в цьому питанні.

Глава держави подякував британському уряду, прем’єр-міністру та його команді за послідовну підтримку України.